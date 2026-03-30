Kdy budou Velikonoce?
Prodloužené velikonoční volno letos bude od pátku 3. dubna až do pondělí 6. dubna, celkem tak budou čtyři nepracovní dny.
O jeden den víc volna budou mít už tradičně školáci, protože ve čtvrtek 2. dubna budou mít velikonoční prázdniny.
Velikonoční prázdniny dětem prodlouží svátky jara. Kdy budou?
Jak budou mít obchody otevřeno?
Otevírací doba na Velikonoce 2026
Pátek 3. dubna – otevřeno
Sobota 4. dubna – otevřeno
Neděle 5. dubna – otevřeno
Pondělí 6. dubna – zavřeno
Zákon regulující otvírací dobu obchodů se dotýká i Velikonoc. Na Velký pátek 3. dubna si lidé ještě nakoupí běžně, to samé se týká i soboty a neděle, kdy žádný zákon omezení prodejní doby nenařizuje.
Pozor je potřeba si dát na Velikonoční pondělí. To patří na seznam svátků, kdy musí obchody s prodejní plochou nad 200 m2 mít zavřeno. Vyrazit na nákupy tak můžete jen do menších prodejen. Výjimku mají obchody umístěné například na nádražích či letištích.
„Na Velký pátek, Bílou sobotu i neděli budou naše prodejny fungovat podle svých standardních otevíracích hodin. V pondělí 6. dubna zůstanou zavřené, aby měli naši zaměstnanci možnost využít sváteční den k odpočinku,“ uvedla vedoucí korporátní komunikace a public affairs BILLA ČR Dana Bratánková.
Doplnila, že otevřené zůstanou pouze prodejny BILLA na Letišti Václava Havla a na hlavních nádražích v Praze a Brně, které budou i 6. dubna obsluhovat zákazníky v rámci své obvyklé otevírací doby. Po celé svátky budou dostupné také obchody BILLA Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell a VIVA BILLA na čerpacích stanicích OMV.
Velikonoce: Upečte si mazanec nebo beránka. Hlavním dnem pečení je Bílá sobota
Jak o Velikonocích fungují rozvážkové služby?
Na Velký pátek bude Košík doručovat objednané zboží bez omezení, jako v běžný všední den. Bez změn pojede také o velikonočním víkendu. V pondělí 6. dubna ale bude tato služba fungovat jen někde. „Na Velikonoční pondělí bude možné objednávat v Praze a středních Čechách, ale v ostatních regionech si dáme pauzu a nákupy budeme doručovat hned od úterka,“ sdělil obchodní ředitel Košíku Jan Navrátil.
Rohlík na Velikonoce žádná omezení oproti běžným dnům nechystá. Zboží bude rozvážet ve všech regionech tak, jak jsou zákazníci zvyklí. „Očekáváme zvýšený zájem, a proto budeme navyšovat kapacity, aby se zboží dostalo ke všem zájemcům v požadované době,“ vyjádřil se za Rohlík Kryštof Hodinář.
Kdo spoléhá na Foodoru, může ji využít i o Velikonocích. Na Velký pátek, o víkendu a o Velikonočním pondělí budou kurýři jezdit v Praze nonstop, v Brně od 8:00 do 2:00 v noci a v ostatních městech od 8:00 do 22:00 nebo do půlnoci. Přesné informace najdou zákazníci z dalších měst, kde Foodora jezdí, na jejím webu.
„Beze změn bude v tyto sváteční dny fungovat také náš Foodora Market a lidé si tak budou moci nechat doručit potraviny, i když budou kamenné obchody zavřené,“ uvedl šéf maloobchodů Foodora Oskar Löw. V Praze budou pobočky otevřené nonstop, v ostatních městech bude Foodora Market fungovat od 7 ráno do půlnoci.
Velikonoce: Proč je čtvrtek zelený a sobota bílá, co se děje během svátků v kostele
Wolt bude fungovat o Velikonocích bez omezení, a to i na Velikonoční pondělí. Lidé si mohou objednávat jak zboží z online supermarketu Wolt Market, tak jídlo z těch restaurací, které budou mít otevřeno. V Praze jezdí Wolt nonstop. „V ostatních městech funguje služba od 8:00 do 23:00, přičemž v pátek a o víkendu je provoz prodloužen do půlnoci, případně do 1:00,“ doplnil mluvčí Woltu Tomáš Kubík.
Vajíčka máme rádi všichni, vaříme je ale většinou špatně. Jak se zlepšit?
Vybrat si zboží online a nechat si ho doručit až domů mohou lidé také přes Tesco Online Nákupy. Dovážka je zdarma při objednávce nad 1 500 korun. Služba bude fungovat i o Velkém pátku a následujícím víkendu, na Velikonoční pondělí si ale dá pauzu, doručovat se nebude. „V období od 23. března do 5. dubna bude navíc služba Klikni a vyzvedni zdarma,“ doplnila mluvčí Lucie Loučková.
Zákazníci z Prahy a okolí mohou využít také službu Globus Online, která rozváží zboží z hypermarketů v Čakovicích v na Zličíně. Doručení nákupů bude fungovat o Velkém pátku i o velikonočním víkendu, v pondělí 6. dubna se ale nákupu domů nedočkáte, jak redakci sdělila mluvčí Globusu Aneta Turnovská.
Svátky a dny volna v roce 2026. Čeká nás šest prodloužených víkendů
Kdy je otevřeno na Velikonoce v sousedních státech?
Pro všechny, kteří bydlí nedaleko hranic a jsou zvyklí nakupovat v zahraničí, je také dobré si dopředu ověřit prodejní dobu během víkendů a svátků, která se nutně nemusí shodovat s Českou republikou.
Na Slovensku a v Německu je o Velikonocích zavřeno v pátek i v pondělí (na Slovensku může obchod otevřít a prodávat sám majitel). V Rakousku je naproti tomu svátek pouze v pondělí. I v Polsku je Velký pátek všední den a obchody jsou v pátek i v sobotu otevřené se zkrácenou pracovní dobou. Zavřeno je pak v neděli a pondělí, kdy jsou v Polsku svátky.
Pozor! V Rakousku, v Německu i Polsku jsou obchody zavřené každou neděli.
Pohyblivé svátky aneb kdy budou Velikonoce v roce 2026?
Jak se určuje datum Velikonoc?
Velikonoce jsou pohyblivým svátkem. Připadají na první neděli po prvním jarním úplňku. Pokud úplněk vychází právě na neděli, slaví se Velikonoce až o týden později. Vycházet mohou na období od 22. března až do 25. dubna.
Kdy budou Velikonoce v dalších letech?
V roce 2027 se Velikonoce ještě posunou o něco blíže k začátku roku. Slavit se budou od pátku 26. března do pondělí 29. března.
A pokud si chcete naplánovat už i Velikonoce roku 2028, najdete je uprostřed dubna. Připadnou na období od pátku 14. dubna do pondělí 17. dubna.
|Rok
|První jarní den
|První jarní úplněk
|Velikonoční neděle
|2026
|pátek 20. března 2026 15:46
|čtvrtek 2. dubna 2026 4:11
|5. dubna 2026
|2027
|sobota 20. března 2027 21: 25
|pondělí 22. března 2027 11:43
|28. března 2027
|2028
|pondělí 20. března 2028 3:17
|neděle 9. dubna 2028 12:26
|16. dubna 2028
|2029
|úterý 20. března 2029 9:02
|pátek 30. března 2029 4:26
|1. dubna 2029
|2030
|středa 20. března 2030 14:52
|čtvrtek 18. dubna 2029 5:19
|21. dubna 2030