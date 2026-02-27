Kdy budou Velikonoce?
Na prodloužené velikonoční volno se lidé letos mohou těšit od pátku 3. dubna až do pondělí 6. dubna, celkem tak budou mít čtyři nepracovní dny.
O jeden den víc volna budou mít už tradičně školáci, protože ve čtvrtek 2. dubna budou mít velikonoční prázdniny.
|
Velikonoční prázdniny dětem prodlouží svátky jara. Kdy budou?
Jak budou mít obchody otevřeno?
Otevírací doba na Velikonoce 2026
Pátek 3. dubna – otevřeno
Sobota 4. dubna – otevřeno
Neděle 5. dubna – otevřeno
Pondělí 6. dubna – zavřeno
Zdroj:
Zákon regulující otvírací dobu obchodů se dotýká i Velikonoc. Na Velký pátek 3. dubna si lidé ještě nakoupí běžně, to samé se týká i soboty a neděle, kdy žádný zákon omezení prodejní doby nenařizuje.
Pozor je potřeba si dát na Velikonoční pondělí. To patří na seznam svátků, kdy musí obchody s prodejní plochou nad 200 m2 mít zavřeno. Vyrazit na nákupy tak můžete jen do menších prodejen. Výjimku mají obchody umístěné například na nádražích či letištích.
„Na Velký pátek, Bílou sobotu i neděli budou naše prodejny fungovat podle svých standardních otevíracích hodin. V pondělí 6. dubna zůstanou zavřené, aby měli naši zaměstnanci možnost využít sváteční den k odpočinku,“ uvedla vedoucí korporátní komunikace a public affairs BILLA ČR Dana Bratánková.
Doplnila, že otevřené zůstanou pouze prodejny BILLA na Letišti Václava Havla a na hlavních nádražích v Praze a Brně, které budou i 6. dubna obsluhovat zákazníky v rámci své obvyklé otevírací doby. Po celé svátky budou dostupné také obchody BILLA Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell a VIVA BILLA na čerpacích stanicích OMV.
|
Svátky a dny volna v roce 2026. Čeká nás šest prodloužených víkendů
Kdy je otevřeno na Velikonoce v sousedních státech?
Pro všechny, kteří bydlí nedaleko hranic a jsou zvyklí nakupovat v zahraničí, je také dobré si dopředu ověřit prodejní dobu během víkendů a svátků, která se nutně nemusí shodovat s Českou republikou.
Na Slovensku a v Německu je o Velikonocích zavřeno v pátek i v pondělí (na Slovensku může obchod otevřít a prodávat sám majitel). V Rakousku je naproti tomu svátek pouze v pondělí. I v Polsku je Velký pátek všední den a obchody jsou v pátek i v sobotu otevřené se zkrácenou pracovní dobou. Zavřeno je pak v neděli a pondělí, kdy jsou v Polsku svátky.
Pozor! V Rakousku, v Německu i Polsku jsou obchody zavřené každou neděli.
Jak se určuje datum Velikonoc?
Velikonoce jsou pohyblivým svátkem. Připadají na první neděli po prvním jarním úplňku. Pokud úplněk vychází právě na neděli, slaví se Velikonoce až o týden později. Vycházet mohou na období od 22. března až do 25. dubna.
Kdy budou Velikonoce v dalších letech?
V roce 2027 se Velikonoce ještě posunou o něco blíže k začátku roku. Slavit se budou od pátku 26. března do pondělí 29. března.
|
Pohyblivé svátky aneb kdy budou Velikonoce v roce 2026?
A pokud si chcete naplánovat už i Velikonoce roku 2028, najdete je uprostřed dubna. Připadnou na období od pátku 14. dubna do pondělí 17. dubna.
|Rok
|První jarní den
|První jarní úplněk
|Velikonoční neděle
|2026
|pátek 20. března 2026 15:46
|čtvrtek 2. dubna 2026 4:11
|5. dubna 2026
|2027
|sobota 20. března 2027 21: 25
|pondělí 22. března 2027 11:43
|28. března 2027
|2028
|pondělí 20. března 2028 3:17
|neděle 9. dubna 2028 12:26
|16. dubna 2028
|2029
|úterý 20. března 2029 9:02
|pátek 30. března 2029 4:26
|1. dubna 2029
|2030
|středa 20. března 2030 14:52
|čtvrtek 18. dubna 2029 5:19
|21. dubna 2030