Slavný kuchař Jamie Oliver se vrací. V Londýně otevírá novou restauraci

Slavný padesátiletý britský kuchař Jamie Oliver se vrací na scénu. Po šesti letech od krachu své značky Jamie’s Italian chce napravit pošramocenou reputaci a uspět v náročném konkurenčním prostředí. Tvrdí, že se poučil ze svých chyb, vsadí na opatrnější strategii a pokusí se na trhu uspět.
Jamie Oliver v seriálu Šéfkuchařův stůl: Legendy (28. dubna 2025)

Jamie Oliver v seriálu Šéfkuchařův stůl: Legendy (28. dubna 2025)

Jeho první nová restaurace se má otevřít v únoru příštího roku na londýnském Leicester Square. Oproti minulosti bude spolupracovat se skupinou Brava Hospitality Group, která ve Spojeném království provozuje například oblíbenou síť restaurací Prezzo. S ní se Oliver dohodl na franšízingu, uvádí agentura Bloomberg.

Franšízing si Oliver vybral mimo jiné kvůli nižšímu riziku. Musí ale počítat s tím, že část tržeb půjde franšízorovi – tedy skupině Brava Hospitality Group. Slavný kuchař se přitom vrací na trh v nelehkém období, kdy mnohé restaurace ve Spojeném království čelí slabší poptávce a rostoucím nákladům.

Oliver vsází hlavně na kvalitu surovin

I přes neúspěch v podnikání Britové Olivera dlouhodobě milují. Díky praxi v italské restauraci přinesl tehdy čtyřiadvacetiletý kuchař v roce 1999 na obrazovky BBC rychlou kuchyni založenou na čerstvých surovinách a jednoduchých postupech často inspirovaných Středomořím. Nechyběl ani olivový olej – základní Jamieho surovina.

Oliver si rychle získal publikum a dodnes těží ze svého jména. Jeho televizní pořady mají stále solidní sledovanost, včetně jeho kanálu na YouTube.

Jeho kuchařská strategie je jednoduchá – vsází na kvalitu ingrediencí. Maso pochází od prověřeného místního řezníka, cibule a brambory z tržnice, bylinky pěstované přímo v kuchyni. „Víte, jaká by to byla bez nich nuda?“ říká kuchař, který vrátil čerstvé koření do britských restaurací.

Ačkoliv jeho kuchařské schopnosti jsou nepochybné, na poli podnikání Oliver dlouhodobé úspěchy nemá. V roce 2017 musel zavřít i obchod Jamie, řetězec kuchařských škol Recipease či skupinu restaurací Union Jacks.

Poučil jsem se z chyb, slibuje

Dnes Oliver tvrdí, že jeho strategie bude jiná. Chce začít skromně s jedním podnikem a případně expandovat, pokud se mu bude dařit. Jeho cílem je důsledně kontrolovat náklady a zajistit, aby byl podnik ziskový. Pokud se to podaří, plánuje rozšířit počet restaurací až o čtyři nové provozy ročně.

„Před lety jsem nebral v potaz tehdejší trendy, zejména úpadek obchodních tříd, kde jsme působili, a rostoucí popularitu rozvozu jídla. Mé podniky byly příliš zkostnatělé a nedokázal jsem se přizpůsobit trhu,“ říká Oliver.

Kuchař ale musí počítat s tím, že britský gastronomický sektor momentálně není v nejlepší kondici. Britové utrácejí méně, náklady rostou a vláda zvyšuje daně. „Vím, že situace v odvětví je nyní opravdu drsná,“ uvědomuje si Oliver. Přesto věří, že tentokrát uspěje.

