Británie se vrací k pintám vína. Šampaňské tohoto objemu měl rád Churchill

Od příštího roku bude možné prodávat v Británii láhve s vínem o objemu 568 mililitrů, což odpovídá jedné pintě, oznámilo ministerstvo. Tiché i bublinkové víno bude možné prodávat také v láhvích či plechovkách o objemu 200 či 500 mililitrů. Změny jsou ale nepovinné, a tak je otázkou, jak na ně budou zpracovatelé a obchodníci v praxi reagovat.

Podle stanice BBC bylo možné si koupit pintu vína v Británii naposledy v roce 1973 před vstupem země do Evropského hospodářského společenství (EHS), které bylo předchůdcem EU. Velkým příznivcem láhví šampaňského o objemu jedné pinty byl údajně někdejší premiér Winston Churchill.

Zákony v Británii přísně regulují objemy láhví a dalších obalů u nápojů s vyšší mírou alkoholu. U piva naopak zůstala možnost si objednat jednu pintu i po vstupu do EHS. O návrat imperiálních jednotek se už loni pokoušela vláda Borise Johnsona. Mělo jít o jednu z výhod odchodu Velké Británie z Evropské unie.

Ministerstvo obchodu označuje umožnění prodeje vína v láhvích s obsahem jedné pinty za jednu ze svobod získaných odchodem Británie z Evropské unie. Nové možnosti zřejmě využijí především britští vinaři, kteří své produkty prodávají převážně na domácím trhu. Ti v prohlášení uvítali především fakt, že dochází ke sjednocení povolených obsahů u láhví tichého a bublinkového vína.

Podle deníku The Guardian však mezi britskými vinaři není zájem o pinty vína velký. „Nikdo nebude takové láhve produkovat. Abyste je vyrobili, museli byste do vývoje a výroby zainvestovat opravdu velké množství peněz. Jde o hloupé opatření,“ říká ke kroku britské vlády pro deník The Guardian jeden z anglických vinařů, který si nepřál být jmenován.

O libry, stopy či palce Britové nestojí

Ministerstvo také zveřejnilo výsledky své ankety o používání metrických a imperiálních jednotek při prodeji a nakupování zboží. Z výsledků průzkumu, kterého se zúčastnilo na 100 000 lidí, vyplývá, že Britové nijak výrazně netouží po změně současného stavu.

Jen zhruba 0,4 procenta respondentů si přeje, aby se výlučně používaly imperiální jednotky, jako jsou pinty, libry, stopy či palce. Zhruba 81 procent účastníků ankety podpořilo současný stav, kdy jsou uváděny hlavně metrické jednotky doprovázené ekvivalentem v imperiálních jednotkách. Skoro 18 procent respondentů by chtělo, aby se v Británii používaly při prodeji zboží jen metry, kilogramy, centimetry a jiné jednotky metrického systému.

V Británii v současnosti platí stav, který země zdědila z doby, kdy byla členem EU. U většiny zboží se uvádí množství či objem v metrických jednotkách, které pak často doprovází ekvivalent v imperiálních jednotkách. Vzhledem k výsledkům ankety se britská vláda rozhodla zatím tuto praxi neměnit.