Britská pošta doručila pohled z roku 1903. Teď se hledají potomci adresáta

„Je naše povinnost vše doručit na správnou adresu,“ uvedl stroze zástupce Královské pošty.

Když pracovník marketingu stavební společnosti ve velšském Swansea Henry Darby třídil doručenou poštu, nevěřil svým očím. Mezi obvyklými zásilkami týkajícími se spoření a hypoték totiž byla i pohlednice stará více než 120 let. „Byl to až trochu strašidelný zážitek, psaní mi připadalo jako starožitnost, až jsem se bál ho dotknout,“ uvedl muž.

Protože podle svých slov věří síle sociálních sítí, podělil se o fotografii pohlednice, aby zjistil, jestli by nebylo možné najít člověka, který sídlil na téže adrese před sto dvaceti lety.

„Na našich sociálních sítích se objevuje spousta skvělých příběhů, dostáváme fůru komentářů a lidé jsou opravdu zapálení pro město i pro to, čím kdysi bylo a jaké příběhy se zde dají odkrýt,“ uvedl zaměstnanec. Doufal, že se firmě podaří najít příbuzné adresátky, slečny Lydie Daviesové. píše portál Sky News.

Pohlednici napsal muž jménem Ewart, který píše adresátce L., že ho moc mrzí, že si nemůže vyzvednout „pár“ neznámého předmětu.

„Je mi to moc líto, ale doufám, že se doma dobře bavíte,“ dodává. Ewart dále říká, že má asi 10 šilinků kapesného, když nepočítá jízdné na vlak, takže se má dobře. V závěru dopisu pisatel vyzývá Lydii, aby nezapomněla na Gilberta a Johna a podepisuje se „s láskou všem“.

Postcard finally arrives 121 years after it was sent: The card was addressed to a Miss Lydia Davies, who lived at the address when it was sent in 1903. https://t.co/49EDft8UCh https://t.co/IjvbOKT92z pic.twitter.com/fCn6u66gcD