Je vám zima a nemáte na topení? Hýbejte se, radil britský dodavatel energií

Třetí největší britský dodavatel energií OVO Energy se stal terčem kritiky poté, co zaslal zákazníkům odkaz na blog, ve kterém stálo několik rad pro úsporu energií. Klientům společnost doporučovala nosit další vrstvy oblečení nebo třeba neustálý pohyb.

V rámci pohybu by mohlo podle společnosti pomoci třeba uklízení domu či bytu. Dětem byly doporučeny cviky s obručí nebo skákání, napsal deník The Financial Times.

Doporučení však bylo více. „Roztáhněte záclony, když svítí sluníčko, dům se přirozeně vytopí; nechte otevřenou troubu poté, co dovaříte; pomazlete se se svými mazlíčky a blízkými,“ stálo mimo jiné v blogovém příspěvku.

Mezi radami se objevila také konzumace zázvoru, který zlepšuje průtok krve nebo zařazení ovesné kaše do jídelníčku.

Blog pobouřil politiky

Takové tipy kritizovali i politici, označili je jako hanlivé a urážlivé, jelikož miliony britských domácnosti aktuálně řeší problémy se zvyšováním účtů za energie. Například poslankyně Theresa Villiersová uvedla, že rady byly pravděpodobně sepsány s dobrým úmyslem, ale zároveň jsou velmi necitlivé.

Doporučovat lidem, aby si oblékli svetr, když nemají na to, aby si zatopili, je urážlivé, okomentoval doporučení poslanec Darren Jones. „Doba je obtížná pro mnoho rodin,“ dodal Jones.

OVO Energy se za doporučení omluvila a příspěvek na blogu smazala. V prohlášení uvedla, že si uvědomuje, že rok 2022 bude náročným pro mnoho jejích zákazníků. „Cítíme se trapně a upřímně se omlouváme,“ napsala firma.

Podle britského Sdružení pro energetiku v dubnu vzrostou účty za energie pro miliony britských domácností o více než polovinu. Odhady hovoří o tom, že by průměrná domácnost měla zaplatit za rok o 700 liber (zhruba 20 tisíc korun) více.