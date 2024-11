Vláda zařízla britské zemědělce dědickou daní. Kope za ně i farmář Clarkson

Zemědělci se svými stroji i bez nich se shromáždili před sídlem britského premiéra v Downing Street. Metropolitní policie uvedla, že se k protestu připojilo více než 10 000 lidí.

Na demonstraci v úterý promluvila Clare Wiseová, která chová ovce a krávy v severní Anglii. Uvedla, že pokud by vláda novou daň uplatnila, ochromí to podnikání i jejích dětí. Obvinila vládu premiéra Keira Starmera, že se snaží zlikvidovat farmy. „Kdyby vláda daň zavedla, ochromilo by to náš podnik a neumožnilo by to reinvestice nebo pokrok po více než dalších deset let,“ uvedla farmářka.

K řečníkům se připojil i někdejší motoristický novinář a současný farmář Jeremy Clarkson. Během protestu uvedl, že když farmu kupoval, o dědické dani neměl ani tušení. Skutečným důvodem bylo, aby mohl chodit střílet bažanty. „Vlastně jsem o dědické dani nevěděl, dokud jsem farmu nekoupil,“ řekl. Dodal, že na akci je proto, aby podpořil zemědělce. „Potřebují veškerou pomoc, dokonce i ode mě,“ odpověděl na otázku, proč přijel.

Hněv farmářů ve Spojeném království není ojedinělý. Zemědělci po celém světě i v Česku vyšli do ulic, aby protestovali proti politikám od snížení dotací na pohonné hmoty přes nedostatečnou podporu v souvislosti se zvýšeným klimatickým rizikem až po změny v obchodní politice. „Sám cítím, že dnes zdaleka nejde jen o dědickou daň,“ řekl jeden z účastníků londýnského farmářského protestu. „Je to skutečně boj farmářů proti Starmerovi.“

Jak smazat deficit

Reakce britských farmářů shrnuje jeden z hlavních nedostatků nového rozpočtu šéfky státní pokladny Rachel Reevesové. Ministryně zvýšila daně o 40 miliard liber (1 bilion Kč), aby smazala deficit zděděný po předchozí konzervativní vládě.

Starmer i Reevesová se již dříve vyjádřili ke změně dědické daně. Ta by při převodu zemědělské půdy v hodnotě přesahující 1 milion liber zatížila zemědělskou půdu 20procentní daní splatnou během deseti let. „Při současných nízkých příjmech z farem by mi žádná banka nepůjčila peníze, abych své děti dostala z této pasti,“ komentovala farmářka Wiseová, která odhadla hodnotu své farmy na přibližně 4 miliony liber. „I kdyby to udělali, ochromilo by to naše podnikání a neumožnilo by to reinvestice nebo pokrok po dobu více než deseti let,“ dodala.

Vláda se brání, že většiny zemědělských podniků se dědická daň nijak nedotkne. Odhaduje, že se každoročně bude týkat nanejvýš asi 500 zemědělských podniků. Úřady také poukazují na balíček v hodnotě 5 miliard liber na podporu udržitelné produkce potravin ve Spojeném království. Tvrdí, že daňová změna by odstranila praktiky, kdy bohatí lidé skupují zemědělskou půdu právě proto, aby nemuseli platit dědickou daň.

Popularita premiéra na bodu mrazu

Zemědělci si již dlouhodobě stěžují na prudký nárůst cen půdy, který je připravuje o možnost vlastnit ji. Podle realitní kanceláře Knight Frank vzrostla hodnota zemědělské půdy v roce 2023 o 7 procent. V desetiletí do prosince roku 2023 byla zemědělská půda výkonnější skupinou aktiv než rezidenční bydlení v Londýně nebo FTSE 100 a jen těsně zaostávala za cenami domů v celé Velké Británii, ukázala analýza.

„Výnosy ze zemědělské půdy jsou nízké, proč by ji někdo vlastnil raději než například akcie,“ ptá se ekonom Arun Advani z univerzity ve Warwicku. Hodnota podle něj spočívá v tom, že se půda mezi generacemi předává bez daně. To však zvyšuje ceny pozemků.

„Je to poslední věc, která by nám srazila vaz,“ řekla Bloombergu Rachel Hallosová, viceprezidentka Národního svazu zemědělců. „Jsme už unaveni z toho, že se musíme neustále vyrovnávat s čímkoli, co si na nás vláda připraví,“ dodala.

Starmerova popularita se od jeho červencového volebního vítězství neustále propadá. „Británie je v útlumu a premiér svých prvních sto dní v úřadu zcela promarnil,“ napsala britská média. Britští novináři také píšou o tom, že Starmer postrádá základní politický instinkt a předpovídají mu hluboký pád. Tomu by nasvědčovaly i průzkumy. Už dlouho na tom nebyl některý z britských premiérů natolik špatně hned po nástupu do funkce, uzavírá Bloomberg.