„Podpora energetické smlouvy mezi Bolívarskou republikou Venezuela a Spojenými státy americkými byla schválena,“ oznámil Rodríguez.
Reuters označila smlouvu za bezprecedentní. Podle ujednání získá soukromá ropná společnost North American Blue Energy Partners (NABEP), kterou vede venezuelský podnikatel Alejandro Betancourt, na sto let pronájem 17 venezuelských ropných polí, v nichž se nacházejí zásoby ropy v objemu přibližně 65 miliard barelů, což odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných venezuelských ropných rezerv.
USA pak podle Bílého domu převezmou 35procentní podíl v této společnosti a bude jim zaručeno 20 procent z produkce ropy spolu s předkupním právem na zbývající produkci.
NABEP je nyní po americkém Chevronu druhým největším soukromým producentem ropy ve Venezuele. V současnosti produkuje přibližně 170 tisíc barelů ropy denně. Společnost uvedla, že chce, aby její produkce v dohledné době překročila milion barelů denně.
Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová o víkendu prohlásila, že dohoda umožní významné zvýšení těžby ropy a přinese Venezuele rozsáhlé investice a daňové příjmy.
Spojené státy výrazně posílily svůj vliv ve Venezuele po lednovém únosu prezidenta Nicoláse Madura, kterého do USA dopravily americké speciální síly. Madura americké úřady obvinily mimo jiné z narkoterorismu. Caracas později přistoupil na dohodu, v rámci které se export venezuelské ropy uskutečňuje pod americkým dohledem. Spojené státy zprostředkovávají prodej venezuelské ropy do zahraničí a inkasují příjmy z tohoto prodeje, které pak předávají podle svého uvážení venezuelské vládě.