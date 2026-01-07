USA chce zmírnit sankce na vývoz ropy z Venezuely. Ta dojednává prodejní cenu

Stalo se tak poté, co americké úřady zveřejnily jasný obrys toho, jak by se měl prodej venezuelské ropy pod jejich dohledem uskutečnit. PDVSA tvrdí, že jedná o standardních obchodních mechanismech, píší agentury.
Americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu. Z peněz bude mít podle Trumpa prospěch venezuelský i americký lid.
Trump zmírní sankce na vývoz ropy
„V rámci nezbytné významné modernizace, rozšíření a vylepšení ropných polí povolí USA dovoz vybraných zařízení, dílů a služeb s cílem okamžitě vyrovnat desetiletí trvající pokles produkce a podpořit krátkodobý růst,“ uvedlo dále ministerstvo. „To bude zahrnovat technologie, odborné znalosti a investice amerických i dalších mezinárodních partnerů z energetického sektoru,“ dodal úřad.
Trump o víkendu hned po americkém zásahu ve Venezuele řekl, že chce americkým ropným společnostem umožnit, aby v zemi opět začaly těžit. Při víkendovém útoku v Caracasu příslušníci amerických sil zajali a převezli do USA venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu. Ti stanuli v New Yorku před soudem, obviněni jsou z více trestných činů, mimo jiné z pašování drog do USA.
Zdroje CNBC uvedly, že těchto až 50 milionů barelů je pouze první část dodávek. Ty budou pokračovat po neomezenou dobu, potvrdilo ministerstvo. Venezuelská ropa se prodává levněji než například americká lehká ropa WTI, která je hlavním ukazatelem vývoje cen ropy v Americe. Agentura Bloomberg uvedla, že hodnota ropy, o které mluví Trump, může činit až 2,8 miliardy dolarů (asi 58 miliard Kč).
Americkým společnostem s výjimkou Chevronu těžbu ropy ve Venezuele znemožňují sankce. „Naše obrovské ropné společnosti, největší na světě, tam vstoupí, vynaloží miliardy dolarů, opraví špatně fungující ropnou infrastrukturu a začnou pro tu zemi vydělávat peníze,“ cituje Trumpa agentura AFP.
Spojené státy za první Trumpovy vlády zavedly v roce 2019 sankce proti venezuelským vládním činitelům a proti státní ropné společnosti PDVSA. Učinily to kvůli porušování lidských práv a principů demokracie Madurovým režimem.
Pro zmírnění sankcí si Washington kladl jako podmínku obnovení dialogu vlády s opozicí o svobodných volbách. Maduro dialog obnovil a vláda tehdejšího amerického prezidenta Joea Bidena pak firmě Chevron a některým dalším ropným společnostem v roce 2022 vydala speciální povolení k aktivitám ve Venezuele. Trump loni výjimky zrušil, ale krátce nato americká vláda udělila Chevronu zvláštní povolení, které má pomoci splatit obrovský dluh Venezuely vůči této společnosti.
Bezpečnostní složky Spojených států se v prosinci v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zmocnily dvou ropných tankerů. Druhý tanker se podle Washingtonu zastavil dobrovolně a umožnil americkým silám, aby vstoupily na jeho palubu. Jak tehdy uvedla ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová, cílem bylo zasáhnout proti nelegálním přesunům ropy, která podléhá sankcím.
Americká pobřežní stráž se navíc zmocnila ropného tankeru spojeného s Venezuelou v latinskoamerických vodách, uvedly dnes podle agentury Reuters oficiální americké zdroje. Kromě toho se dnes Spojené státy v Severním moři zmocnily tankeru nyní plujícího pod ruskou vlajkou, oznámilo na síti X Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM). Tanker se předtím vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a americká pobřežní stráž jej přes dva týdny pronásledovala. Ve středu bylo zajato také další plavidlo v Karibiku.
Venezuela má největší prokázané zásoby ropy na světě, ale podle údajů poradenské společnosti Kpler těží pouze kolem 800 tisíc barelů denně. Většina venezuelského vývozu ropy směřuje do Číny. Venezuelská ropa je méně kvalitní než například severomořský Brent nebo americká WTI. Její zpracování v rafineriích je složitější a dražší.
Venezuela prodej dojednává
Americké ministerstvo energetiky středu zveřejnilo dokument, podle kterého Spojené státy budou řídit prodej venezuelské ropy na světových trzích. Ministerstvo uvádí, že dojednává s venezuelskými představiteli dohodu oznámenou americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Výnosy z prodejů ropy pod dohledem USA budou uloženy na účty pod americkou kontrolou a o využívání těchto prostředků bude rozhodovat americká vláda.
Spojené státy oznámily zmírnění sankcí, což by mělo umožnit i dovoz klíčových ropných technologií do Venezuely.
Venezuelští představitelé se zatím nevyjádřili k takto nastavenému způsobu prodeje. Státní společnost PDVSA ve středu večer SEČ uvedla, že „jedná o prodeji objemu ropy Spojeným státům v rámci obchodních vztahů mezi oběma státy (USA a Venezuelou)“. Podle společnosti by se jednalo obchodní transakci, která by se podobala vztahům, které měla Venezuela s jinými zahraničními firmami.
Venezuela je pod silným americkým tlakem po sobotním únosu prezidenta Nicoláse Madura americkými speciálním silami. Americký prezident Donald Trump řekl, že od vlády v Caracasu očekává úplný přístup k ropnému průmyslu. Trump také uvedl, že Venezuela Spojeným státům předá až 50 milionů barelů ropy. O Madurově nástupkyni Delcy Rodríguezové řekl, že by měla dělat správné věci, jinak by mohla skončit i hůře než Maduro, který je nyní v americkém vězení.