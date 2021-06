Věřitelé ČSA souhlasili s reorganizací společnosti. Měla by vést k záchraně aerolinek, které jsou v úpadku

Praha Uznaní věřitelé ČSA, které jsou v úpadku, na dnešní neveřejné schůzce souhlasili s reorganizací společnosti. ČTK to řekl mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig, následně informaci potvrdila i skupina Smartwings Group, do níž ČSA patří. Reorganizace by podle společnosti měla vést k záchraně aerolinek, její plán by měly sestavit mateřské Smartwings.

Společnost Smartwings podala u insolvenčního soudu návrh na soudní reorganizaci ČSA Insolvenční soud dnes uznal pohledávky věřitelů vůči ČSA za více než 821 milionů korun, nejde však zatím o konečnou částku. ČSA při vlastním návrhu na insolvenci uváděla dluhy za 1,8 miliardy korun. ČSA jsou v úpadku od března, její provoz ale nadále pokračuje. Firma deklarovala plán na reorganizaci s cílem své záchrany. Ten už dříve podpořila i mateřská společnost Smartwings, která rovněž patří mezi věřitele firmy. „Návrh na reorganizaci byl podán s cílem nalézt optimální řešení složité finanční situace, do níž se ČSA dostaly v důsledku celosvětové krize odvětví letecké dopravy z důvodu šíření nemoci covid–19. Dnes byl dosažen další významný milník v procesu záchrany společnosti a zajištění jejího dalšího rozvoje,“ uvedla dnes Smartwings Group v prohlášení. Insolvenční soud v pondělí přezkoumával pohledávky za 935 milionů korun. Po přezkumu nakonec uznal dluhy za více než 821 milionů korun. Většina z toho je v současnosti vedena jako nezajištěných. Soud upozornil na to, že šlo zatím jen o část dluhů, další se totiž do řízení dál postupně přihlašují. Celková výše dluhů tak bude zřejmě vyšší. Airbus přihlásil do insolvence s ČSA pohledávky za 17 miliard. Dopravce uvedl celkový dluh daleko menší Insolvenčním správcem soud v březnu pověřil karvinskou firmu Inskol, kterou v řízení zastupuje Michael Šefčík. Společnost soudu předložila zpracovaný seznam všech přihlášených věřitelů a také soupis veškerého majetku ČSA. Zároveň firma jednala s dlužníky aerolinek. ČSA zasáhly dopady epidemie koronaviru, během krize dopravce musel zrušit velké množství spojů. Kvůli ztrátám už během loňského roku propustil kolem 300 pracovníků. V únoru pak firma oznámila úřadu práce záměr propustit až všech 430 zaměstnanců. ČSA v této souvislosti upozornily na to, že jde o jeden z kroků v připravované reorganizaci, a záměr tak nemusí znamenat propuštění všech.