Smůla pro plavce: otevřel jen zlomek bazénů. Provozovatele změna pravidel zaskočila

PRAHA Bazény nebo sauny mohly v pondělí poprvé přivítat návštěvníky. Podle Asociace bazénů a saun až 90 procent provozovatelů neotevřelo. Přípravy jsou dlouhé a rozvolnění přišlo nečekaně.

Sportovní tašku třímá v ruce téměř každý příchozí. Milovníci vody se konečně dočkali a svižným krokem spěchají v pondělí ráno ke dveřím, které jsou po více jak sedmi měsících konečně otevřené. Úsměv na tváři provází hlasité rozhovory o testech a očkování. Ledacos se od poslední návštěvy změnilo. Zaryté nadšence to ale neodradilo a poprvé letos vyrazili do plaveckého areálu v Praze-Podolí.



„Chodíme sem spolu plavat už 50 let skoro každý den. Nikdo se netěšil tolik jako my dva. Plavání je naše oblíbená společná aktivita. Už máme oba očkování,“ popsali pro Lidovky.cz dva muži v důchodovém věku. Zvyk je železná košile. Možná proto se v devět hodin ráno před hlavním vchodem do bazénu srocuje zejména starší generace.

Těšila se i plavkyně Marie, která si pohybem ve vodě ulevuje od bolesti zad. „Plavání mi moc chybělo. Měla jsem před pár lety úraz a potřebuji se ve vodě protáhnout. Slíbila jsem sama sobě, že teď budu chodit každý den,“ svěřila se.

Většina plavců však v pondělí měla smůlu a do svého bazénu se nedostala. Podle předsedy Asociace bazénů a saun ČR Pavla Košnara totiž až 90 procent bazénů neotevřelo, protože plavecké areály a podobné podniky měly jednoduše málo času na přípravu.

„Minimálně 14 dní před začátkem provozu musíte mít od hygieny schválené vzorky vody. Původně se mělo otevřít 14. června, na to se mohli všichni v klidu připravit. Je škoda, že přišlo oznámení o možnosti otevřít tak nečekaně. Někteří občané to nepochopí, protože si myslí, že se sundá z brány řetěz a jde se plavat. Takhle to není,“ řekl pro Lidovky.cz Košnar.



Dvojí metr v testování

Zároveň považuje za takzvaný dvojí metr skutečnost, že je vstup do bazénů, saun, wellness nebo solných jeskyní podmíněn odborně provedeným negativním PCR nebo antigenním testem na koronavirus ne starším než sedm dní, respektive 72 hodin. Nestačí tedy třeba čestné prohlášení, že se člověk testoval ve škole nebo v práci jako v případě restaurací.

„Lidé se strašně naštvou. Ráno přijdete do práce, kde vás otestují a dostanete potvrzení, že jste negativní. Odpoledne si řeknete, že chcete jít do bazénu, ale nejdřív musíte jít do akreditovaného střediska a nechat se otestovat znova. Ještě z toho bude velký humbuk. To stejné platí pro děti, které se testují ve školách. Je to nešťastné řešení, protože návštěvnost nebude rozhodně tak velká, jak by mohla být. Je to dvojí metr na restaurace a bazény. Požadujeme, aby plošně platilo to stejné,“ uvedl Košnar pro Lidovky.cz.

Pro vstup do bazénu nebo sauny je ovšem platný také certifikát o očkování nebo doklad o prodělání nemoci covid v posledních 180 dnech.

Za problematický však Košnar považuje také limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy. Do některých zařízení tak mohou maximálně dva lidé. Původně přitom mělo platit, že provozovatelé mají možnost naplnit maximálně 50 procent kapacity.

Stamilionové ztráty

Z důvodu nečekaně razantního rozvolnění odložil otevření třeba Aqualand Moravia v Pasohlávkách nedaleko Brna. „Rozhodnutí vlády, respektive soudu pro nás bylo velkým překvapením, původně jsme měli naplánováno otevřít 14. června, na kdy byla avizována možnost otevřít vnitřní prostory aquaparku. Důvodem je, že chceme otevřít dokonale nachystaný aquapark,“ řekl v pondělí pro Lidovky.cz vedoucí marketingu Tomáš Svoboda.

Otevření tak Aqualand naplánoval až na čtvrtek 10. června. Ztráty za minulý a letošní rok počítá nyní vedení ve stamilionech korun. Nejedná se však o jediné zařízení, které odložilo letošní otevření. Třeba bazén ve Slaném přivítá první plavce až příští týden v pátek.

V bazénech a koupalištích je nutná ochrana dýchacích cest jen při vstupu nebo v odpočinkových zónách, nikoliv ve vodě.

Sauny či wellness mohou naplnit kapacitu jen na 30 procent. Minimální teplota saun musí být 80 stupňů Celsia, není možné využít krystalické ochlazování a ledové studny.

Lidé by měli mít v odpočinkových zónách nasazené respirátory a roušky, tedy i když leží na lehátku nebo na ručníku. Ani wellness centra však nemohou naplnit celou celkovou kapacitu. Velké výdělky tak zatím neočekávají.

„Od rána jsme mohli přivítat už několik desítek lidí, kapacita je zatím naštěstí dostatečná. Těch 30 procent původní kapacity pro nás ale stále znamená, že otevíráme hlavně kvůli zákazníkům, takový provoz nám nepomůže vydělat,“ řekla v pondělí dopoledne pro server Lidovky.cz Michaela Dvořáková, marketingová ředitelka wellness center Infinit.

Všech šest poboček wellness center Infinit má dohromady ztrátu až tři miliony korun za každý měsíc, kdy bylo zavřeno.