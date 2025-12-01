Většina z 6000 letadel Airbus A320 může po úpravě softwaru znovu do vzduchu

Drtivá většina dopravních letadel Airbus A320, u kterých bylo nutné provést úpravu softwaru, může opět létat. Úpravu jich ještě vyžaduje méně než 100. Ve své zprávě to uvedl výrobce těchto letadel, kterým je evropská korporace Airbus SE. Potíže o víkendu narušily leteckou dopravu téměř po celém světě, šlo ale zpravidla jen o menší zpožďování letů.
Airbus v pátek leteckým společnostem nařídil, aby kvůli problému se softwarem pro řízení letu okamžitě provedly úpravu u zmíněných letadel. Airbus dnes uvedl, že aerolinkám poskytuje podporu při dokončení zbylých aktualizací, aby se všechna letadla mohla vrátit do provozu.

Důvodem k úpravě softwaru byla podle Airbusu analýza nedávného incidentu, která ukázala, že intenzivní sluneční záření může u letadel A320 změnit údaje důležité pro správné fungování řízení letu. Airbus tím podle médií odkazoval na let americké společnosti jetBlue z mexického letoviska Cancún do amerického Newarku. Letadlo muselo 30. října po prudkém poklesu letové hladiny nouzově přistát v Tampě na Floridě.

Incident přiměl americký Federální úřad pro letectví (FAA) zahájit vyšetřování. Na palubu po přistání vstoupili zdravotníci, kteří vyšetřili cestující a členy posádky. Podle médií následně převezli 15 až 20 lidí s lehkými zraněními do místních nemocnic.

