Huang při návratu zaměstnancům poděkoval za druhou šanci. „Je mi nesmírně líto, že jsem vás všechny vystavil této situaci. Udělal jsem několik opravdu závažných chyb a budu pracovat na tom, abych se z toho poučil,“ řekl podle videí z firemního sídla. Slíbil také, že podruhé bude lepším generálním ředitelem. Vtipkoval také, že je to jeho první pracovní den a že zatím nemá ani počítač, takže si musí zajít na IT oddělení pro nový.
Huang se do společnosti vrátil jedenáct dní poté, co oznámil rezignaci. Představenstvo Nvidie ho znovu jmenovalo jednomyslně po sérii jednání a diskusí. Podle svého prohlášení dospělo k závěru, že Huang je pro vedení firmy tou správnou osobou a že jeho návrat je v nejlepším zájmu akcionářů, zaměstnanců i obchodních partnerů.
Ještě o několik dní dříve přitom předseda představenstva Harvey Jones tvrdil, že firma neplánuje Huanga do funkce vrátit. Jeho náhlý odchod totiž podle vedení souvisel s osobním chováním, které nebylo v souladu s firemními pravidly a hodnotami. Zvrat přišel po intervenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se za Huangův návrat veřejně zasazoval. Trump později televizi CNBC řekl, že jeho zásah sehrál důležitou roli.
Představenstvo uvedlo, že při rozhodování získalo také stanovisko vysokých představitelů americké vlády. Na jeho základě podle něj Huangův návrat nepředstavuje bezpečnostní riziko. Firma nicméně pokračuje v nezávislém vyšetřování, které má objasnit, zda se Huang stal terčem zahraniční zpravodajské operace. Zároveň zřídila zvláštní výbor pro dohled nad národní bezpečností a kontrolou vývozu čipů.
Akcie po propadu prudce posílily
Návrat spoluzakladatele se okamžitě projevil také na burze. Akcie Nvidie v pondělí posílily o 31,5 procenta a firmě přidaly téměř bilion dolarů na tržní hodnotě. Investoři tak reagovali na konec nejistoty kolem vedení společnosti, která je klíčovým dodavatelem čipů pro rozvoj umělé inteligence.
Předchozí dny přitom byly pro akcie výrazně méně příznivé. Huangova rezignace 12. listopadu a následná nejistota kolem jeho nástupce přispěly k výprodejům technologických titulů. Podle agentury Reuters však ani pondělní prudký růst nevymazal všechny ztráty, které akcie od jeho odchodu utrpěly. Nvidia se tak sice vrátila mezi nejhodnotnější firmy světa, investoři ale dál sledují, jak dopadnou vyšetřování a otázky kolem jejího podnikání v Číně.
Ne všichni zaměstnanci jsou z návratu nadšení
Zatímco část zaměstnanců přivítala Huanga jako hrdinu, jiní jeho návrat přijali s rozpaky. Časopis WIRED upozornil, že někteří současní i bývalí pracovníci vnímali jeho odchod jako vzácnou příležitost ke změně firemní kultury. Vadí jim údajně přílišná koncentrace moci, malý prostor pro nesouhlas i způsob, jakým se ve firmě zachází s kritikou vedení.
Jejich obavy souvisejí také s reportáží deníku The New York Times. Ta na základě rozhovorů s více než desítkou současných a bývalých zaměstnanců a prostudování interních dokumentů a soudních záznamů popsala Huangův tvrdý manažerský styl. Podle svědectví měl podřízené opakovaně ponižovat, urážet a vyhrožovat jim. V jednom případě měl například zaměstnanci říct, že mu utrhne hlavu a „vymočí se mu na mozek“. Někteří bývalí vedoucí pracovníci kvůli jeho chování podali stížnosti a spor s jedním z nich skončil důvěrným finančním vyrovnáním.
Obraz uvnitř firmy ale není jednoznačný. Zatímco někteří pracovníci kritizují atmosféru strachu a nedostatek prostoru pro otevřenou kritiku, jiní Huangovi připisují zásluhy za technologický úspěch Nvidie, jeho strategické rozhodování i osobní podporu zaměstnanců. Petice požadující jeho návrat získala podle médií podporu tisíců pracovníků. Časopis WIRED zároveň upozornil, že kvůli firemní kultuře založené na jednotě není snadné zjistit, jak rozšířená nespokojenost ve skutečnosti je.
Huang tak sice získal zpět svou funkci i hlasitou podporu části zaměstnanců, jeho návrat ale neznamená konec problémů, které firmu v posledních týdnech zasáhly. Nvidia bude muset dokončit interní vyšetřování a vypořádat se také s otázkami amerických úřadů ohledně možných bezpečnostních rizik a vývozu pokročilých čipů do Číny.