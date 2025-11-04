„Dům vyniká svou jednoduchou a jasně čitelnou hmotovou kompozicí, která je dokonale přizpůsobena urbanistickým podmínkám a velikosti pozemku. Nízká přízemní hmota, orientovaná paralelně s ulicí, vytváří přirozenou hranici mezi obytnou zónou a venkovním prostředím,“ píše na svém webu realitní kancelář WIN & WIN reality.
Nemovitost má tři podlaží, celková užitná plocha nemovitosti je 477 metrů čtverečních. Velikost pozemku je 1 644 metrů čtverečních.
Unikátní architektura
Hlavní podélná část domu je podle inzerátu postavena z monolitického betonu, příčné křídlo domu je postaveno z dřeva s lepenými prvky. Na fasádách vily se rozprostírá bohatá zeleň.
Vilu navrhl uznávaný architekt Josef Pleskot. „To místo je naprosto fantastické. Horizonty, které jsou odtamtud vidět, jsou naprosto skvostné a jedinečné,“ uvedl v dřívějším rozhovoru pro Lidovky.cz Pleskot.
Podle jeho slov chtěl Petr Kellner jednoduché věci. „Probírali jsme, do jaké míry má být jeho vila vybavena designovým nábytkem. Měl zvláštní inspirativní postřehy. Říkal mi, abych do vily nenavrhoval něco, co ho vyvede z míry. Tedy například koupelnové baterie, které reagují jinak, než jsme zvyklí. Prostě otočit kohoutkem a teče voda,“ zmínil.
Vila zaujala odborníky, v roce 1995 získala čestné uznání poroty Grand Prix Obce architektů v kategorii Novostavba. Nový vlastník by měl nicméně počítat s dalšími investicemi, u inzerátu je popsán stav objektu jako „před rekonstrukcí.“
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz