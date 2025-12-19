Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Prodej jedné z nejvýraznějších rezidenčních nemovitostí v metropoli potvrdil sám majitel. „S manželkou jsme docela smutní, protože to byl ten nejlepší dům, ve kterém jsme kdy žili. Ona byla v letech 2004 až 2007 projektovou manažerkou stavby, zatímco já jsem prodával auta,“ uvedl pro Hospodářské noviny Anthony Denny, který je známý jako zakladatel sítě AAA Auto. Stavba byla od počátku koncipována jako reprezentativní sídlo odpovídající nejvyšším nárokům na komfort i soukromí.
Vila byla na trh poprvé uvedena v roce 2017 s cenovkou přesahující 400 milionů korun a dlouhou dobu držela prvenství mezi nejdražšími rezidenčními nabídkami v Česku. Navzdory prudkému růstu cen nemovitostí v Praze však její hodnota postupně klesala, až se ustálila na částce, za kterou nyní našla kupce. Identitu nového majitele Denny ani zprostředkovatelé obchodu nezveřejnili, vypořádání transakce má podle realitních odborníků trvat ještě několik týdnů.
Rozsáhlý dům stojí na místě původní vily z přelomu 19. a 20. století, kterou Denny nechal nahradit novostavbou inspirovanou architekturou první republiky. Pětipodlažní rezidence je zasazena do svažitého, zhruba hektarového pozemku v sousedství botanické zahrady, a nabízí výhledy na Stromovku i panorama Prahy. Kromě velkorysých obytných prostor zahrnuje například wellness se vnitřním bazénem, fitness, výtah, rozsáhlé garáže, sportovní zázemí či vlastní vinici.
Denny, zakladatel sítě AAA Auto, se po prodeji většinového podílu ve firmě v roce 2014 přesunul převážně do Austrálie a v Česku trávil už jen omezený čas. I to byl jeden z důvodů, proč se rozhodl nemovitost nabídnout k prodeji. Zda bude vila sloužit k bydlení, nebo například k reprezentačním účelům, zatím není jasné.