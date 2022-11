Bublinkové fiasko. Alkosodovka v Česku končí, zákazníkům nezachutnala. Udržela se rok a půl

Nízkokalorická „tvrdá“ sodovka – ve světě známá jako hard seltzer – měla bodovat zejména u mladých dospělých konzumentů, podobně jako v USA, Spojeném království či v Austrálii.

„Můžeme potvrdit, že do konce roku ukončíme výrobu a distribuci hard seltzeru Viper pro tuzemský trh. Spotřebitelé se s tímto nápojem setkají v obchodech do vyprodání zásob. Viper i nadále budeme v Plzni vyrábět a vyvážet do Nizozemska, kde se značce i celé kategorii hard seltzerů daří,“ reagoval na informace serveru Lidovky.cz mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.