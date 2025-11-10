Visa a Mastercard uzavřely novou dohodu s obchodníky kvůli poplatkům

Strany se již dříve dohodly na urovnání v hodnotě 30 miliard USD (630 miliard Kč), soudkyně Margo Brodieová však tuto dohodu odmítla a označila ji za nedostatečnou. Nová dohoda požaduje, aby Visa a Mastercard snížily poplatky za transakce, které nyní činí obvykle dvě procenta až 2,5 procenta, na pět let o 0,1 procentního bodu. Novou dohodu ještě musí schválit soud.
Soudkyně starou dohodu kritizovala, protože snižovala poplatky za transakce přibližně o 0,07 procentního bodu v příštích pěti letech. Podle ní poplatky zůstávaly vysoké a roční úspora šest miliard dolarů z těchto poplatků byla ve srovnání s tím, co si Visa a Mastercard mohly stále účtovat, směšná. Kritizovala také, dohodu za to, že ukládala obchodníkům povinnost, aby přijímali všechny karty Visa a Mastercard, nebo žádnou.
Podle nové dohody si obchodníci budou moci vybrat, jaké karty budou přijímat, tedy z jakých kategorií. Obchodníci také získají více možností ukládat příplatky za platby kreditní kartou.
Někteří budou proti
Podle největšího maloobchodního sdružení v USA Národní federace maloobchodu (NRF) poplatky za transakce, tedy mezibankovní poplatky, v roce 2024 činily ve Spojených státech 111,2 miliardy dolarů. Stouply tak ze 100,8 miliardy USD v roce 2023 a ve srovnání s rokem 2009 byly dokonce čtyřnásobné.
Společnost Visa uvedla, že dohoda poskytuje významnou úlevu, větší flexibilitu a možnosti kontrolovat, jak přijímají platby od svých zákazníků, obchodníkům všech velikostí. Společnost Mastercard dodala, že z větší flexibility, nižších nákladů a jednodušších pravidel budou těžit zejména menší obchodníci. Visa ani Mastercard v dohodě o urovnání nepřiznali pochybení.
Někteří obchodníci a obchodní skupiny se pravděpodobně postaví proti dohodě. Skupina Merchants Payments Coalition uvedla, že snížení poplatků je nepatrné a obě společnosti budou mít i po skončení dočasného snížení poplatků možnost je bez omezení zvyšovat. Obchodníci také podle ní nemají na výběr a musí přijímat bonusové karty, které tvoří 85 procent všech vydaných karet.