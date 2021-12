Příspěvek na bydlení stoupne, lidé ho dostanou i zpětně. Vláda kompenzuje drahé energie

„Místo plošné pomoci chceme pomáhat adresně, chceme pomáhat konkrétně a chceme se zaměřit přesně na ty lidi, kteří jsou postiženi energetickou chudobou,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS). Adresná pomoc podle něj méně zatíží státní rozpočet.

Vláda podle Fialy v prvním týdnu v lednu schválí rozšířený příspěvek na bydlení. Lidé by pak měli mít nárok na čerpání až tři měsíce zpětně. „Počítáme s tím, že výrazným způsobem navýšíme normativ u příspěvku na bydlení, to by mělo u naprosté většiny domácností pokrýt náklady. Tam, kde by mantinely nestačily, dostanou domácnosti mimořádnou pomoc,“ doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Na navýšení je potřeba novela zákona o státní sociální podpoře, kterou by vláda měla projednat 5. ledna. Kromě pokrytí nákladů způsobených drahými energiemi má novela rozšířit možnost příspěvku na bydlení i pro podnájemní bydlení, dosud se týkal pouze nájemního a vlastnického bydlení. Dopad na státní rozpočet má být 2,5 až tři miliardy korun.

Podle Jurečky budou mít na pomoc nárok domácnosti, kterým po zaplacení energií zůstane méně než 70 procent příjmu, v Praze méně než 65. Ministr vyzval lidi, které zasáhlo zdražování elektřiny či plynu, aby se nebáli obracet na úřady práce.

Další opatření, mimořádná okamžitá pomoc, má domácnostem pomoci i s úhradou nedoplatků spojených s přechodem na dodavatele poslední instance (DPI). Základním předpokladem je, že domácnost přešla v dodávkách energií na standardní produkt a má k dispozici vyúčtování záloh za energie za období v režimu DPI.

Pomoc je určena rodinám, které by se vlivem uhrazení nedoplatků dostaly do hmotné nouze. Nově se umožní do odůvodněných nákladů na bydlení zohlednit i hypotéky či další závazky, jako jsou například leasingy. Posuzovat se má příjem žadatele i ostatních členů rodiny a majetek.

Zajištěné úvěry pro podnikatele

Podnikatelé, kterým přestali dodavatelé energie poskytovat služby kvůli ukončení činnosti a kteří tak byli nuceni odebírat po přechodnou dobu energie od DPI a následně uzavřeli smlouvy s novým dodavatelem energií, mohou využít program Záruka. Nový produkt se jmenuje „Vynucená změna dodavatele energie“. Poskytuje se v rámci programu Záruka 2015 až 2023.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou chce poskytovat záruky až do 80 procent jistiny zaručovaného úvěru, jehož maximální výše může být dva miliony korun. Doba ručení bude až dva roky. Podnikatelům to má pomoci překlenout období spojené s prudkým nárůstem cen energií a umožní jim snadnější přístup k úvěrům od komerčních bank na pokrytích zvýšených provozních nákladů.

Pro poskytnutí této záruky musí podnik doložit, že se ceny energií zvýšily po 13. říjnu 2021, a to o více než 100 procent. Pokud podnikatelé odebírají energie od DPI, mohou požádat o podporu poté, co uzavřeli standardní smlouvy s dodavatelem.