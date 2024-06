PŘEHLEDNĚ: Poplatky za ČT se zvýší, přibude plátců. Co má přinést mediální novela, kterou schválila vláda

Televizní poplatek by se měl zvýšit o 15 korun na 150 měsíčně, rozhlasový o deset korun na 55 měsíčně. Novela míří do Poslanecké sněmovny, kde se čeká bouřlivá debata. Lidovky.cz nabízejí přehled toho, co má konkrétně přinést.

1. Jak se rozšíří okruh plátců?

Nově mají platit všechny domácnosti, které mají internetové připojení, chytrý telefon, počítač či tablet. Podle mluvčího Českého rozhlasu Jiřího Hošny jde o narovnání nynější situace. „Proč by měly hradit rozhlasový poplatek jen domácnosti, které mají klasické rádio, a ne ty, jež využívají služby ČRo přes internet?“ říká.