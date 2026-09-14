Podpora v nezaměstnanosti se vypočítává jako určité procento z předchozího výdělku, navíc pro tuto částku platí strop ve výši 80 % průměrné mzdy. Výpočet se liší podle věku a měsíce podpory, nejvýše však sahá k 80 % předchozího příjmu. Do konce roku 2025 platila jiná pravidla, současný návrh se k nim v mnohém vrací.
Podpora v nezaměstnanosti v roce 2026
Od 1. ledna 2026 je podpora v prvních měsících 80 % příjmu, v dalších 50 % a nakonec klesne na 40 %. Přitom stále platí, že žádný měsíc nesmí takto vypočítaná částka překročit 80 % průměrné mzdy, tedy 38 537 korun.
Délka podpůrčí doby se liší podle věku, stejně jako to, kolik měsíců platí nejvyšší sazba 80 % a kdy snížená na 50 a 40 %.
|Do 52 let
|první dva měsíce
|další dva měsíce
|pátý měsíc
|80 procent příjmu
|50 procent
|40 procent
|52-57 let
|první tři měsíce
|další tři měsíce
|sedmý a osmý měsíc
|80 procent příjmu
|50 procent
|40 procent
|Nad 57 let
|první tři měsíce
|další tři měsíce
|dalších pět měsíců
|80 procent příjmu
|50 procent
|40 procent
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Návrh podpory od ledna 2027
Návrh ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který již schválila vláda, ale zatím neprošel Sněmovnou, podporu výrazně snižuje. Mění se hned dvě důležité procentní sazby. Maximální výše podpory by podle návrhu byla zastropovaná na 60 % průměrné mzdy, nikoli na 80 jako dosud. Kdyby toto pravidlo platilo už letos, nikdo by nemohl pobírat více než 28 903 korun měsíčně. Pro rok 2027 ještě nebyla vyhlášena průměrná mzda, z níž se bude částka počítat.
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Kromě toho se mění i výpočet podpory z výdělku. Nově se v prvních měsících nebude počítat jako 80 %, ale jako 65. Pro představu: člověk s příjmem 40 000 čistého by letos dostal podporu v prvních měsících nezaměstnanosti ve výši 24 000 korun. Kdyby již nyní platila nová pravidla, bylo by to 19 500 korun.
|Předchozí čistý měsíční výdělek
|V roce 2026
|Podle návrhu
|Rozdíl
|Pokles
|20 000 Kč
|16 000 Kč
|13 000 Kč
|−3 000 Kč
|−18,8 %
|30 000 Kč
|24 000 Kč
|19 500 Kč
|−4 500 Kč
|−18,8 %
|40 000 Kč
|32 000 Kč
|26 000 Kč
|−6 000 Kč
|−18,8 %
|50 000 Kč
|38 537 Kč
|28 903 Kč
|−9 634 Kč
|−25,0 %
|80 000 Kč
|38 537 Kč
|28 903 Kč
|−9 634 Kč
|−25,0 %
|100 000 Kč
|38 537 Kč
|28 903 Kč
|−9 634 Kč
|−25,0 %
Pozn.: V tabulce jsme vycházeli z průměrné mzdy v národním hospodářství v roce 2026. Pro rok 2027 bude patrně jiná, dosud ale nebyla stanovena.
Změní se i podpora po rodičovské a při rekvalifikaci
Dvě výše zmíněné změny jsou ty největší, jaké MPSV v podpoře nezaměstnanosti chystá. Nejsou ale jediné. Pokud návrh projde, změní se také výpočet podpory v dalších měsících i to, po jakou dobu je vyplácena. Nejvyšší, nově tedy jen 65% sazba by platila pouze první dva měsíce u všech věkových kategorií. Nyní ji lidé nad 52 let dostávají tři měsíce.
Co je průměrná mzda?
Mění se také výpočet podpory v dalších měsících nezaměstnanosti. Nyní je to 50 % a dále 40 %, nově by to bylo 50 a dále 45 %.
Změny jsou plánované také u rekvalifikace. I zde by byl strop 60 % místo dosavadních 80 % průměrné mzdy v národním hospodářství, zároveň by se výpočet měnil z 80 na 65 % dosavadního čistého příjmu.
A konečně se změní i podpora pro lidi, u kterých se při výpočtu nelze opřít o předchozí příjem. Týká se to hlavně žen po rodičovské, ale také samozřejmě i mužů po rodičovské a všech lidí neformálně pečujících. „V prvních dvou měsících bude jejich podpora v nezaměstnanosti činit 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství, v dalších dvou měsících 20 % a po zbývající dobu 15 %. Podpora při rekvalifikaci u těchto osob bude nově činit 25 % průměrné mzdy namísto současných 40 %,“ uvádí ministerstvo.
Návrat k roku 2025?
Poměrně velkorysou podporu v prvních měsících nezaměstnanosti i další úpravy od 1. ledna 2026 obhajoval i ministr Aleš Juchelka přínosem pro běžné lidi i stát. „Vyšší podpora v prvních měsících dává lidem prostor hledat práci podle kvalifikace, zapojit se do rekvalifikací a zvyšovat svou hodnotu na trhu práce. To je přínosné nejen pro ně, ale i pro stát a ekonomiku,“ řekl.
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Změnu vítala i řada ekonomů či analytiků trhu práce, kteří zdůrazňovali lepší možnosti lidí při změně práce, pokud v té stávající nejsou spokojení. Naopak snížení podpory v dalších měsících mělo zabránit tomu, aby lidé na úřadě práce zůstávali příliš dlouho a ztráceli motivaci k hledání zaměstnání.
Plánované novinky by ale stav vrátily k roku 2025. Většina parametrů by se vrátila na tehdejší úroveň, i když ne všechny. Například strop pro podporu se počítal jako 58 % z průměrné mzdy, od roku 2027 to má být 60 %.
Objem poskytované podpory by se po změnách snížil, MPSV odhaduje roční úsporu na 4,5 až 5 miliard korun.
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Proč Juchelka otočil?
Když vláda Petra Fialy prosazovala zvýšení podpory v nezaměstnanosti od roku 2026, byl Aleš Juchelka opozičním poslancem. Přesto pro tento návrh hlasoval. Později, už jako ministr ve vládě Andreje Babiše, změnu od roku 2026 hájil. „Reforma je nastavena tak, aby dlouhodobě snižovala riziko chudoby, zkracovala dobu nezaměstnanosti a vedla k vyšším budoucím příjmům veřejných rozpočtů,“ řekl v únoru letošního roku.
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Na konci srpna se ale nechal slyšet, že vyšší podpora není třeba. „V situaci, kdy je pracovní trh stabilizovaný, nepovažujeme takto vysokou podporu za potřebnou. Smyslem podpory v nezaměstnanosti má být především pomoci lidem překlenout období, kdy jsou bez práce, nikoliv vytvářet motivaci zůstávat na podpoře déle, než je nutné,“ uvedl a neopomenul zmínit, že podporu zvýšila minulá vláda.
Co přinese snížení podpory v nezaměstnanosti?
Proti návrhu se vyslovila SPD, jeho osud ve Sněmovně proto ještě není jasný. Podle odborů by novinka přinesla trest pro lidi, kteří přišli o práci. „Bylo by to proti smyslu podpory v nezaměstnanosti, která není trest za to, že člověk přišel o práci, ale polštář, aby mohl hledat práci novou. Rádi bychom věřili, že důvodem není šetření prostředků,“ řekl předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula.
Jako předčasný hodnotí návrh i datový analytik z portálu JenPráce.cz Michal Španěl. „Současný model začal platit teprve letos v lednu a dosud jsme neměli dostatek času zjistit, jak skutečně ovlivnil chování lidí i situaci zaměstnavatelů. Nejde přitom o to, aby stát lidem bez omezení nahrazoval příjem nebo vytvářel podmínky, za kterých se práce nevyplatí. Český pracovní trh ale potřebuje především větší pohyb. Zaměstnanci se stále často obávají změnit místo, i když ve stávající práci nejsou spokojeni, nemají možnost dalšího profesního růstu nebo by své schopnosti mohli lépe využít jinde. Vyšší podpora v prvních měsících nezaměstnanosti měla právě toto riziko částečně zmírnit,“ uvedl.
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Snížení podpory lidi zatlačí do špatné práce, chybí rekvalifikace, tvrdí sociolog
Analytik: Rekvalifikaci bychom neměli komplikovat
Stát by měl podle něj nejprve sesbírat dostatek dat o tom, zda lidé kvůli vyšší počáteční podpoře skutečně zůstávají bez práce déle, nebo získaný prostor využívají k nalezení vhodnějšího zaměstnání, protože nejsou nuceni vzít první nabídku.
„Argument, že vyšší podpora motivuje lidi nepracovat, navíc považuji za příliš zjednodušující. Podpora je časově omezená a ani při sazbě 80 % většině domácností plně nenahrazuje dosavadní životní úroveň,“ doplnil Španěl.
Za nevhodné považuje také snížení podpory při rekvalifikaci. „Pokud chceme, aby lidé přecházeli do profesí, ve kterých pracovníci skutečně chybějí, neměli bychom jim tuto změnu ekonomicky komplikovat. Rekvalifikace vyžaduje čas a sama o sobě představuje určitou nejistotu. Nižší podpora může část lidí odradit, přestože by po doplnění kvalifikace našli lepší a dlouhodobě udržitelnější uplatnění,“ dodal.
To potvrzuje i sociolog a zakladatel PAQ Research Daniel Prokop. „Nevyužití talentu je pro ekonomiku horší než měsíc podpory,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.