Vládní regulace zatím platí od 1. do 31. října a ministerstvo financí se vrací k modelu, který zavedlo na jaře a ukončilo v půlce července. „Toto opatření bude působit výrazně protiinflačně, uleví firmám i domácnostem a udrží ceny paliv v Česku na nejpříznivějších úrovních v EU,“ uvedla již dříve ministryně financí Alena Schillerová. Vláda očekává, že opatření sníží náklady hlavně dopravním firmám a bude působit protiinflačně. Negativní dopad na veřejné rozpočty odhaduje na 1,1 miliardy korun.
Ministerstvo bude maximální ceny vyhlašovat pro jednotlivé dny. Vychází přitom z třídenních klouzavých průměrů cenových indexů Čepra, MOL, Unipetrolu a kotací Platts včetně nákladů. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr paliva. Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 Kč za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabývá účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nemění.
Podle společnosti CCS činila průměrná cena Naturalu 95 v Česku k 29. září 45,88 koruny za litr. Nafta stála v průměru 49,51 koruny. Strop pro první den regulace tak bude u benzinu o 26 haléřů vyšší než celostátní průměr, u nafty naopak o 79 haléřů nižší.
Dotované pohonné hmoty
Kroky vlády dlouhodobě kritizuje Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů. Podle něj stanice mohou v prvních dnech regulace prodávat část zásob se ztrátou. Zásoby nakoupené do konce září podle sdružení zahrnují spotřební daň 9,95 koruny za litr. Regulovaná cena od října už však počítá s nižší daní 8,01 koruny.
„Čerpací stanice tak ze svých úspor povinně dotují slevu pro spotřebitele,“ uvedl Ivan Indráček. Sdružení tvrdí, že zatímco při jarní regulaci šlo o neplánovanou situaci, nyní vláda tento postup nastavila předem.
Na oznámení regulace reagují také řidiči. Hypermarket Globus uvedl, že od oznámení cenové regulace 21. září do 29. září klesla výtoč benzinu Natural 95 na jeho čerpacích stanicích o 3,4 procenta. U nafty činil pokles 15,9 procenta.
„V závěru minulého pracovního týdne jsme naopak zaznamenali výrazně vyšší zájem řidičů o tankování před prodlouženým víkendem,“ uvedl mluvčí Globusu Zdeněk Vesecký. Od 29. září pak firma sleduje další pokles výtoče. Podle ní část motoristů vyčkává na regulované ceny.