Vládní pomoc cílí na malé firmy. Návrh je velmi nefér, reaguje Prouza

Stánkaři, kteří loni přišli o možnost prodávat na adventních trzích, protože je vláda v rámci opatření proti šíření koronaviru nařídila uzavřít, by se od státu konečně mohli dočkat kompenzace. Oproti tomu provozovatelé takto zakázaných trhů, z nichž mnozí přišli až o miliony korun, by získali jen zlomek ze své ztráty. Ve zkratce zhruba tak zatím vypadá představa koaliční vlády Petra Fialy (ODS) o nových kompenzacích pro podnikatele, které loni v listopadu a prosinci zasáhly restrikce spojené s pandemií.

Dle ve středu vládou představeného návrhu by se podobně rozdílným způsobem rozdělovala finanční pomoc i v dalších vybraných oborech podnikání. Podmínkou pro její přiznání má být nejméně padesátiprocentní propad tržeb za druhé pololetí loňska oproti stejnému období roku 2019. Horní strop vyplacené částky by se lišil dle oboru podnikání – od 500 tisíc korun do nejvýše 1,5 milionu.

Zatím není zřejmé, zda podnikatelé budou moci čerpat pomoc souběžně s dosud fungujícím kompenzačním bonusem pro OSVČ. Jasněji v tom má být příští týden, peníze by podnikatelé mohli dostat v březnu, tedy zhruba tři měsíce od utrpěné ztráty. Hospodářská komora už takový návrh kritizovala a podobně reagovaly i další svazy zastupující podnikatele. Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) s nimi ještě chce jednat.

„Věřím, že to není poslední slovo. Samotným trhovcům to pomůže, ale pro provozovatele trhů je navržený strop pomoci 1,5 milionu korun nešťastně nízký, přišli o mnohonásobně víc. O tom musíme s ministerstvem ještě jednat,“ řekla Lenka Střítecká z Asociace pořadatelů adventních trhů. Především drobným podnikatelům kabinet slibuje pomoc „cílenou, administrativně nenáročnou a snadno dosažitelnou“. Ale i úspornou – na kompenzace pro podnikatele vyčlenila částku do tří miliard korun.

Předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) připravila pro trhovce, hospodské a další obory mnohem štědřejší „odškodňovací“ programy, odhadem prý až za 12 miliard korun. Jenže v Babišově návrhu státního rozpočtu se pro tyto účely nepočítalo ani s haléřem. Současný kabinet se snaží změnou rozpočtu snížit deficit 376 miliard, jejž naplánoval minulý kabinet, a omezit neplánované výdaje. Pomoc podnikatelům tedy ořeže jen na vybrané skupiny. Podpořených „subjektů“ bude dle ministra Síkely něco přes 11 tisíc.

„Návrh to je neférový“

„Cílíme tedy hlavně na malé firmy, které nemají dostatečné rezervy, mají omezený přístup k bankovním úvěrům a kterým činnost v rámci opatření byla skutečně buď zakázána, nebo omezena,“ uvedl včera Síkela. Vládními restrikcemi přitom bylo na konci minulého roku silně zasaženo daleko víc firem, včetně malých podnikatelů, než je oněch zmíněných 11 tisíc. A jejich ztráty mnohdy převyšují stanovený strop státní pomoci.

„Návrh vlády je velmi nefér, protože z pomoci vyčleňuje řadu postižených sektorů, například autobusovou přepravu, a ignoruje dodavatele postižených sektorů. Nerozumíme také tomu, proč dochází k zastropování pomoci a větší podniky jsou trestány za to, že jsou velké,“ uvedl pro Lidovky.cz Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory a čerstvě také poradce ministra Síkely.

Podle řady podnikatelů je nefér i to, že byť mnozí poctivě dodržovali vládní omezení či zákaz provozu, jsou teď za to trestáni – dle nich– bídnou pomocí. Zatímco ti, co opatření nějakou fintou obcházeli – například změnou názvu trhů na „farmářské“, jež nebyly zakázané –, se až existenčním potížím vesměs vyhnuli.