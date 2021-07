Vládní programy pomohly, ale že se v Česku masivně nepropouštělo, je hlavně zásluhou firem, říká Radek Špicar

Pandemická krize je šance pro nový restart a příležitost, jak snížit závislost Česka a celé EU na dodavatelích z Číny i zbytku Asie. Tvrdí to v rozhovoru pro Lidovky.cz viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Fakt, že se v Česku za covidu masivně nepropouštělo, je podle něj hlavně zásluhou odpovědných podniků. „Opakuje se situace z krize v roce 2008,“ říká Špicar.

Lidovky.cz: Průmyslová výroba u nás v květnu meziročně vzrostla oproti chabému základu loňska o čtvrtinu a v porovnání s letošním dubnem byla nižší o téměř čtyři procenta. Dá se podle vás říci, že se průmysl a ekonomika obecně dostávají z nejhoršího?

Ano, to nejhorší už máme naštěstí za sebou. Máme ve Svazu průmyslu několik tisíc členů. Dohromady zastupujeme firmy s téměř 1,5 milionu zaměstnanců, a protože jsme s nimi v pravidelném kontaktu, jsme schopni poměrně přesně odhadnout, co se bude v ekonomice dít. Když jsme viděli, jak se našim členům plnily zakázkové knihy, bylo zřejmé, že postcovidový restart bude rychlejší, než bylo ekonomické oživení po krizi v letech 2008 a 2009. A to se potvrdilo.