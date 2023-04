Pohodlně, ekologicky a navíc se snídaní. Poradíme vám, jak se dostat levně do Chorvatska vlakem

Jízda vlakem, zejména s dětmi, může být pohodlnější a oproti leteckým zájezdům výrazně levnější. Do řady destinací je vlak levnější než autobus. O popularitě tohoto druhu cestování svědčí i čísla: jen s RegioJetem jelo loni na všech jeho trasách téměř sedm milionů cestujících, což je o 40 % více než v roce 2021.

Jízda vlakem může být cílem sama o sobě, ale nejen železniční nadšenci využívají vlaky k cestování a poznávání Evropy. „Síťové jízdenky, např. Interrail, umožňují podniknout poznávací cesty podle zvoleného typu, tedy délky platnosti, po jedné nebo více zemích,“ říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. „Jízdenky lze kombinovat i s leteckou přepravou – například doletíte z Prahy do Londýna a následně projedete vlakem s jízdenkou Interrail zakoupenou v Praze celé Spojené království,“ vysvětluje Šťáhlavský.

Vlakem se můžete vydat do oblíbených měst v okolních státech, např. do Krakova, Drážďan, Grazu či Berlína, ale i k Baltskému moři, do slovenských a maďarských termálů nebo do hor, oblíbené jsou slovenské Alpy nebo rakouské a švýcarské Alpy. Čím dál častější je i cestování vlakem do Chorvatska, méně často pak do Benátek.

Přes České dráhy si zakoupíte lístek do velké části chorvatského pobřeží (noční linky jezdí do Splitu a Záhřebu), u RegioJetu je letos možné vycestovat do Rijeky a Ogulinu. Z nich pak můžete pokračovat do dalších letovisek navazujícími autobusy, na něž lze koupit lístek výhradně s vlakovou jízdenkou.