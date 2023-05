Cesta vlakem do Francie může vyjít na méně než výlet do Chebu. Poradíme vám, jak na levnou dovolenou

Jak na to? Nejlevněji lze dojet do Štrasburku. Z Prahy lze na německou stranu Rýna dojet za 19 eur a s dospělým cestují děti zdarma (při nákupu jízdenky přes německé či rakouské dráhy). Pak už jen stačí přejít most a sednout na tramvaj. Za dalších deset eur si lze dokoupit první třídu (děti opět zdarma) a za 9 eur je rodinná rezervace míst pro celou skupinu.

Dokonce i rychlovlak TGV na trase Štrasburk–Marseille nabízel „výprodej“ jízdenek – pro dospělého a dvě děti za částky kolem sto eur. Z německého Frankfurtu, odkud tento vlak vyjíždí, byly ale dostupné jízdenky za 70 eur. Nakonec ale šlo jen o cestování prstem na mapě, pro naše termíny nakonec vycházela lépe varianta letět do Milána, vlakem se přesunout do Francie a po kolejích se vrátit do Prahy.

V Itálii mnoho akčních nabídek není, dobrou volbou je proto Bimbi Gratis, kdy děti jedou zdarma. Cenu za francouzské RER vlaky pak zkrotilo zastropování cen jízdenek v regionu Azurového pobřeží.