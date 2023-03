Vodopropustný beton zachovává přirozenost prostředí, řeší i zastavěnost pozemku

Současné klimatické podmínky přírodě moc nepomáhají. Buď prší hodně, nebo je dlouhou dobu sucho, a srážkové vody je tak nedostatek. Aby byla v krajině zachována co nejdelší vlhkostní rovnováha, je zapotřebí minimalizovat odtok dešťové vody - a pokud možno ji udržet v místě spadu. Z běžných vodonepropustných ploch srážková voda velmi rychle odteče, obvykle do řek. I to je jednou z příčin bleskových povodní, neboť odvodňovaných ploch stále přibývá.

S řešením přichází společnost CEMEX, která vyrábí vodopropustný beton. „Tato speciální směs je skvělým řešením pro různé plochy. Lze ji naprosto bezpečně použít na chodníky, parkovací stání, autobusové zastávky, na pěších zónách nebo coby stezky v parcích,“ popisuje použití drenážního betonu Pervia Milan Fenyk ze společnosti CEMEX.

Beton musí umět i něco víc

Beton je základní stavební materiál, práce s ním je denním chlebem architektů i stavitelů. Mezi základní vlastnosti betonu patří pevnost, trvanlivost a možnost realizace libovolných tvarů. Doba si však žádá, aby tento materiál uměl i něco víc, nebyl jen tím šedým betonem.

Vodopropustný beton umožňuje propustit až 500 l/min/m2 dešťové vody. To přináší znatelný uživatelský komfort zamezením výskytu nepříjemných kaluží, zimní námrazy nebo povrchovému toku přívalové vody. „Příjemným bonusem je pozitivní vliv na klima v letních měsících, kdy souvrství s vodopropustným betonem funguje jako chladič regulátoru vlhkosti vzduchu. Přidanou hodnotou vodopropustných povrchů je odpadající požadavek spádování a provádění kanalizačních odtokových systémů, což je výhoda u členitých terénů,“ poukazuje na benefity moderního stavebního materiálu Milan Fenyk.

Další výhodou vodopropustného betonu Pervia je jeho „klasifikace“ stavebním úřadem. Zákon totiž pracuje s pojmem „zastavěná plocha“. Místní vyhlášky a zákon o Ochraně životního prostředí stanovují podmínku týkající se podílu zastavěné a vsakovací plochy pozemků. Vsakovací plocha musí být obvykle nejméně 40 procent z celkové plochy pozemku. Do zastavěných ploch se počítají také zpevněné cesty, chodníky a parkovací místa. Tedy v případě, pokud se použije běžný beton. Cesty či parkovací stání z vodopropustného betonu Pervia se do zastavěné plochy naopak nepočítají. Materiál od společnosti CEMEX proto může být řešením například pro malé pozemky.

Šetrný k přírodě

Vodopropustný beton je historií a mnoha realizacemi ověřená technologie. V angličtině pervious concrete, často označovaný také zkratkou PC, přináší mnoho osvědčených benefitů již od 80. let 20. století. Průkopníkem v jeho využívání byly například USA či Japonsko. Beton byl aplikován především na méně frekventovaných místech, avšak s perfektními výsledky. V Česku vzniká tento moderní materiál v provozech společnosti CEMEX. Ta vyrábí drenážní beton Pervia ve třech dostupných verzích, které se mohou podle zpracování využít různým způsobem.

Využití drenážního betonu Pervia 10, MEZ 25 – minimální pevnost je v tlaku 10 MPa a mezerovitost 25 %. Ideální využití nalezne pro zatravněné plochy nebo lehce zatěžované vsakovací a drenážní plochy. Mohlo by se uvažovat i o sportovních plochách.

– minimální pevnost je v tlaku 10 MPa a mezerovitost 25 %. Ideální využití nalezne pro zatravněné plochy nebo lehce zatěžované vsakovací a drenážní plochy. Mohlo by se uvažovat i o sportovních plochách. Pervia 20, MEZ 20 – minimální pevnost je v tomto případě v tlaku 20 MPa, s mezerovitostí 20 %. Materiál se spolehlivě uplatní na výstavbě chodníků, parkovišť a může skvěle posloužit i na cyklostezkách.

– minimální pevnost je v tomto případě v tlaku 20 MPa, s mezerovitostí 20 %. Materiál se spolehlivě uplatní na výstavbě chodníků, parkovišť a může skvěle posloužit i na cyklostezkách. Pervia 30, MEZ 30 – minimální pevnost v tlaku 30 MPa, 30 % mezerovitost, to je již materiál pro vozovky s četným provozem.

Beton Pervia je pro společnost CEMEX dalším z mnoha kroků, jimiž pracuje na své šetrnosti k přírodě. Přední dodavatel hotových betonových směsí, cementu a kameniva již před lety vydal prohlášení, že si uvědomuje své zásahy do přírody, a také proto chce, aby do roku 2025 tvořily nízkouhlíkové cementové a betonové materiály více než polovinu všech prodejů.

Společnost CEMEX jde naproti i svým zákazníkům. Ti mohou využít praktický kalkulátor ceny a jeho prostřednictvím získat nezávaznou cenovou nabídku. Cenovou relaci poté spočítají obchodní zástupci společnosti v pracovní dny do 24 hodin. Cenu za m3 lze získat v aktuálním ceníku. Navštívit také můžete některou z poboček společnosti CEMEX.