Volání a používání datových služeb v zahraničí je zpoplatněno podle toho, o jakou konkrétní zemi jde.

Nejlevněji vás vyjde v zemích Evropské unie a některých dalších evropských státech. Pokud se chystáte na dovolenou mimo EU, vyplatí se vám porovnat ceny českých operátorů. Některé země totiž různí operátoři zařazují do různých zón, takže je dobré si spočítat, u kterého vám volání vyjde levněji.

Volání a data v Evropské unii

Pokud si vezmete svůj chytrý telefon na cestu po Evropské unii, můžete ho využívat stejně a za stejné ceny jako doma. To znamená, že volání, zprávy i používání dat vás vyjdou stejně draho jako v Česku – podle vašeho tarifu. Je přitom jedno, zda voláte či píšete na české číslo nebo na číslo jiného členského státu. Je to stejné, ať už voláte nebo píšete vy sami, nebo někdo volá (či píše) vám.

Tento systém se nazývá RLAH (z anglického Roam Like at Home) a v EU platí z rozhodnutí evropských orgánů od roku 2017 do roku 2032. Zda bude v této podobě i prodloužený, zatím není jasné, na letošní dovolené se ale díky němu omezovat nemusíte.

Kromě států EU platí stejný systém také v některých dalších zemích Evropy, konkrétně v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Na co si dát pozor

Účtování podle RLAH platí jen v případě, že ze své domovské země (jejíž číslo a operátora máte), vyjíždíte do zahraničí na omezenou dobu. Pokud se například do jiné země přestěhujete, musíte si vyřídit tarif u tamních operátorů. Kdybyste nadále používali ten stávající, mohly by vám být naúčtovány dodatečné poplatky.

Pozor si také dejte na používání dat. Pokud za ně platíte „domácí“ cenu, která je zpravidla výrazně nižší než ta, která se za ně platí v zemi vaší dovolené, mohou vám operátoři v rámci tzv. politiky přiměřeného používání data omezit nebo vám za ně naúčtovat něco navíc. Kolik to bude, záleží na operátorech – Evropská unie pouze stanovila strop, přes který jít nemohou. V roce 2025 je stanoven na 1,30 eur za 1 GB dat (plus DPH). Od roku 2027 by měl být ještě nižší, 1 euro (plus DPH).

Příklad omezení dat Mobilní tarif O2 s názvem Neo stříbrný umožňuje v ČR neomezené čerpání dat. Po překročení hranic v rámci Evropy se automaticky omezí na 60 GB.

Jak zjistíte, za kolik budete volat?

Kdykoli s mobilem přejedete hranice v rámci EU, přijde vám zpráva, která vás seznámí s cenami a případnými omezeními dat pro zemi, kam jste vstoupili.

Tip: Při cestě lodí nebo letadlem se může stát, že budete k síti připojeni pomocí satelitních systémů. Ty jsou mimo oblast RLAH a neplatí v nich ani žádné cenové stropy. Pokud nechcete platit nic navíc, přepněte si mobil při takovém cestování na režim letadlo. Až dorazíte na letiště či do přístavu, opět se vám mobil připojí na pozemní mobilní síť, kde už platí podmínky RLAH.

Orientačně lze říct, že ceny za použití satelitní sítě jsou násobně vyšší. Například minuta volání se pohybuje v přepočtu kolem 200 korun.

Jak je to v Británii?

Po vystoupení Británie z EU se některé podmínky pro volání a data v Británii změnily, návštěvníky z Česka to ale nemusí vůbec zasáhnout. Mobilní operátoři si nechali Británii v zóně Evropa nebo v zóně 1, takže pro cestu do této země platí totéž, jako byste cestovali po EU. „Příchozí i odchozí hovory, SMS a MMS vás tedy stojí úplně stejně, jako byste služby využívali v ČR. A totéž platí i pro připojení k internetu, jako doma,“ uvádí například T-Mobile.

V médiích proběhla zpráva o dodatečném zpoplatnění dat v rámci EU po vystoupení Británie. Tato záležitost se ale Čechů netýká, platí pro Brity, kteří se vydají na dovolenou či pracovní cestu do EU. Ti si za data nad určitý limit budou muset připlatit.

A co jiné evropské země?

Volání, zprávy a data z českého čísla v jiné evropské zemi jsou zpoplatněny podle ceníku operátorů. Pokud chcete používat data, musíte si na rozdíl od cest v EU předem aktivovat některý z roamingových datových balíčků.

Například operátor T-Mobile má evropské země mimo EU (a pár dalších, viz výše) zahrnuté v tzv. roamingové zóně 2. Patří sem třeba Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Ukrajina, ale také mimoevropské země jako Turecko, Rusko či USA.

Odchozí hovor z této části Země vás vyjde na 35 korun za minutu. Platíte i za příchozí hovor. Naopak za došlé SMS zprávy a MMS neplatíte. Data se účtují podle toho, jaký datový roamingový balíček si aktivujete.

Zóna 2 , T-Mobile, ceny jsou uvedené v Kč Volání odchozí (za minutu) 35 Volání příchozí (za minutu) 18 MMS 16,60 SMS 9,60

Vodafone na svých stránkách neuvádí přehledně ceny za určitou zónu, příslušné částky proto hledejte pod názvem Roaming mimo EU nebo ještě lépe pod názvem konkrétní země. Následující ceny platí například pro Ukrajinu, Turecko nebo i Vietnam.

Vodafone, Roaming mimo EU, ceny v Kč Volání odchozí (za minutu) 30,52 Volání příchozí (za minutu) 17,81 SMS 9,68

Operátor O2 nabízí pro cesty do zahraničí několik roamingových balíčků, ceny se odvíjí od toho, jakou variantu pro objem dat zvolíte.

Volání a data v dalších zemích světa

V dalších zemích světa je volání ještě o něco dražší. T-Mobile další země zahrnuje do zóny 3. O2 zase používá název Svět ostatní. V podání O2 sem patří třeba Afghánistán, Bangladéš, Kapverdy, Maledivy, Maroko, Rusko, Seychely či Tchaj-wan.

Před cestou se vám vyplatí zjistit, kam řadí vaši cílovou destinaci jednotliví operátoři. Třeba Rusko spadá u T-Mobilu do zóny 2, pokud máte ale O2, musíte se podívat po balíčku Svět ostatní.

T-Mobile, zóna 3, ceny v Kč Volání odchozí (za minutu) 69 Volání příchozí (za minutu) 49 MMS 21,60 SMS 14,60

Vodafone, World Roaming, ceny v Kč Volání odchozí (za minutu) 61,01 Volání příchozí (za minutu) 35,59 SMS 14,52

O2, Svět extra, ceny v Kč Volání odchozí (za minutu) 66,55 Volání příchozí (za minutu) 54,45 SMS 12,10 MMS 9,60

Roaming vs. mezinárodní volání

Aby vás při hledání nejvýhodnějších nabídek nic nezaskočilo, dovolíme si vás upozornit ještě na terminologii, kterou operátoři používají. Zatímco pod slovem roaming najdete ceny za volání ze zahraničí, pokud se zajímáte o volání z Česka ven, hledejte heslo mezinárodní volání.

Co je VoLTE Některé země postupně vypínají sítě 2G a 3G a nastupuje v nich LTE. Aby váš telefon fungoval, musí podporovat technologii VoLTE (Voice over LTE) a musíte ji mít v telefonu zapnutou. Napříkla v Austrálii vám bez VoLTE telefon fungovat nebude. Podrobný návod, k čemu je a jak aktivovat VoLTE, uvádí například Vodafone.

I jeho ceny jsou v Evropské unii zastropované, ale jinak než ty roamingové. Do zemí EU (a také do Lichtenštejnska, Norska a na Island) díky tomu budete volat maximálně za 0,19 eur za minutu, pro SMS zprávy pak platí limit 0,06 eur. Tato částka může být zvýšena o DPH.

Například O2 účtuje za minutu volání do EU 5,40 koruny, do ostatních zemí 34,90 korun. Vodafone má 5,48 korun za minutu volání v EU, u dalších zemí se částka liší podle regionu – začíná na 11,50 například pro Severní Ameriku a jde až k 42,35 korun pro většinu afrických zemí. T-Mobile má za minutu v EU volání za 5,76 koruny, další evropské země jsou za 12 korun, neevropské za 30 korun.