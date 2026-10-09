Členové volebních komisí mají na starosti zajištění hladkého průběhu nadcházejících komunálních a senátních voleb, které se konají 9. a 10. října 2026, případně 16. a 17. října (druhé kolo voleb do Senátu), a také sčítání hlasů. Za svou práci dostávají odměnu.
Samotná odměna není novinkou, co se ale v letošním roce změnilo, je povinné jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Znamená, že zaměstnavatelé musejí v některých případech členy volební komise nahlašovat. Na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Finanční správu se proto začaly obracet zástupci obcí s dotazy, jak si mají počínat.
Jak je to s JMHZ a daněmi u členů volební komise?
Odměna za práci v komisi je považována za příjem ze závislé činnosti, je ale osvobozena od daně. Podle doslovného znění zákona by se tedy člen komise měl vždy nahlásit v jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Ve skutečnosti ale Finanční správa výslovně uvedla, že v roce 2026 bude akceptovat, pokud takového člověka obec nenahlásí. Výjimkou jsou přesně dané případy.
Jakmile jde o příjem podléhající dani, v jednotném hlášení už se člen komise objevit musí. Kdy taková situace nastane?
- Vznikne nárok na stravné (poskytnuté stravenkou či stravenkovým paušálem) nad 129,50 Kč.
- Člen komise je zároveň zaměstnancem obce – ať už na smlouvu, dohodu o provedení práce (DPP), dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo je například zastupitelem.
V druhém zmíněném případě je už daný člověk v JMHZ zahrnutý, není třeba ho znovu přihlašovat. Odměna za komisi se ale přidá k jeho příjmům a objeví se v JMHZ.
Co se musí hlásit sociálce?
Sociální pojištění se ze zvláštní odměny člena okrskové volební komise neplatí. ČSSZ výslovně uvádí, že členové okrskových volebních komisí se kvůli této činnosti nepovažují za zaměstnance pro nemocenské a důchodové pojištění.
Pokud ale (z výše uvedených důvodů) vznikne obci povinnost takového člena komise do JMHZ zahrnout, pak se u něj uvádí druh činnosti 13.
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Volby 2026: Jak se stát členem volební komise, jaké jsou jejich odměny a povinnosti
Dokdy nahlásit členy komise?
Pokud vznikne povinnost některé členy nahlásit, pak to obec musí stihnout do 8 dnů ode dne nástupu. Za ten se považuje den složení slibu na prvním zasedání. Členství pak zaniká 15. den po vyhlášení celkových výsledků voleb, pokud nebyl podán návrh na neplatnost. V tom případě se může členství ještě protáhnout.