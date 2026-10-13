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Volby 2026: Obce musí nahlásit nové zastupitele. Do kdy a které?

Pavla Žáková
  6:43
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Zastupitele musí obec či město nahlásit na ČSSZ jako zaměstnance. Existují ale výjimky. (Snímek je z jednání pražského zastupitelstva.)

Zastupitele musí obec či město nahlásit na ČSSZ jako zaměstnance. Existují ale výjimky. (Snímek je z jednání pražského zastupitelstva.) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Druhým dnem komunálních voleb začala obcím běžet lhůta, během které musejí na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) přihlásit nové zastupitele. Výjimkou jsou ti neuvolnění, u kterých se ještě čeká na rozhodnutí o odměně. Jaké povinnosti obce po volbách mají?

Komunální volby skončily, volební starosti obcí a měst ale ještě pokračují. Prvním dnem voleb, tedy 9. říjnem, odstartovala osmidenní lhůta, v níž musejí obce odhlásit z evidence zaměstnanců u ČSSZ všechny nyní již bývalé členy zastupitelstev a vedení obcí. Platí to i o těch, kteří byli znovu zvoleni a budou ve funkci pokračovat.

Povinné odhlášení musí obce stihnout do osmi dnů. Odhlásit je třeba všechny zastupitele včetně neuvolněných, starostu, místostarostu či radní. Hned druhým dnem voleb začala běžet i další osmidenní lhůta, a to na přihlášení nově zvolených zastupitelů. Koho a do kdy je třeba přihlásit?

Jak přihlásit nové zastupitele?

Nově zvoleným kandidátům vzniká mandát chvílí, kdy je ukončeno hlasování, letos to tedy bylo v sobotu 10. října ve 14 hodin. Osmidenní lhůta nutná k přihlášení do evidence zaměstnanců nemusí ale začít vždy běžet v tento den.

„Za den nástupu do zaměstnání je u členů zastupitelstev považován den, od něhož náleží odměna za výkon funkce. Zaměstnavatel (obec) je povinna přihlásit zastupitele do evidence zaměstnanců do osmi dnů ode dne, kdy bylo rozhodnuto, že bude mít nárok na odměnu,“ uvádí ve své zprávě Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

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Do kdy přihlásit nové zastupitele?

Uvolněné zastupitele tedy hlásí obec do osmi dnů, nyní do 17. října. Neuvolněné až po rozhodnutí o odměně, opět do osmi dnů. Dodejme, že ne vždy mají neuvolnění zastupitelé nárok na odměnu, například v malých obcích to tak nemusí být. Záleží to na vůli zastupitelů. V tom případě obec neuvolněné zastupitele nahlašovat nemusí.

Jak přihlásit a odhlásit zaměstnance?

  • Přihlášení a odhlášení se provádí prostřednictvím podání Registrace zaměstnance na ePortálu ČSSZ.
  • Uvolněný člen zastupitelstva se přihlašuje s kódem druhu činnosti pro pracovní poměr (kód 1–9).
  • Neuvolněný člen zastupitelstva se přihlašuje s kódem druhu činnosti pro neuvolněné členy zastupitelstva (kód 14).

Zdroj: ČSSZ

Starostu a místostarostu obec většinou hlásit nemusí

Co znamená „neuvolněný zastupitel“?

  • Jde o zastupitele, u něhož činnost v zastupitelstvu není hlavní pracovní činností. Má například jiné zaměstnání, podniká nebo se věnuje jiné činnosti.
  • Zatímco uvolněný zastupitel pobírá odměnu, neuvolněný ji může či nemusí mít. Záleží to na libovůli zastupitelstva. Na odměnu není ze zákona nárok.
  • Neuvolněný starosta je výjimkou. Nárok na odměnu mu vzniká ze zákona.
  • Pro hlášení na ČSSZ je rozhodující, zda vznikl nárok na odměnu (ze zákona nebo rozhodnutím zastupitelstva), nikoli to, zda odměna byla skutečně vyplacena.

Starosta, případně i místostarosta, jsou zastupitelé, kteří jsou zvoleni do funkcí na první ustavující schůzi zastupitelstva. To znamená, že ve většině případů už přihlášení jsou a obci jejich zvolením žádná nová povinnost nevzniká.

Výjimkou je případ, kdy se stane starostou neuvolněný zastupitel. V tom případě ho musí obec jako zaměstnavatel nahlásit pod kódem 1 (viz tabulku výše).

Pokud jako neuvolněný zastupitel žádnou odměnu nepobíral, jeho situace se zvolením do funkce změní. Dosud v evidenci být vůbec nemusel, nově ale bude v každém případě pobírat odměnu. Stanoví to přímo zákon o obcích, podle něhož je odměna neuvolněného starosty minimálně 30 procent odměny uvolněného starosty.

S funkcí místostarosty, případně radních, je tomu v něčem podobně: zastupiteli již jsou, nově je město či obec přihlašovat nemusí.

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Na rozdíl od starosty zde ale není žádná zákonem stanovená povinná odměna, takže neuvolněný místostarosta bez odměny nemusí být nahlášen jako zaměstnanec obce. Česká správa sociálního zabezpečení ale upozorňuje na možné výjimky, kdy takový člověk nějaký příjem od obce přece jen má. Je to třeba při dlouhodobém zastupování starosty. Potom už nahlášený v evidenci být musí.

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Ilustrační snímek

Volby 2026: Obce musí nahlásit nové zastupitele. Do kdy a které?

Zastupitele musí obec či město nahlásit na ČSSZ jako zaměstnance. Existují ale výjimky. (Snímek je z jednání pražského zastupitelstva.)

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