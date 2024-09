Firmy pomáhají: Volkswagen Financial Services posílá 5 vozů na pomoc do oblasti zasažených povodněmi

Společnost Volkswagen Financial Services (VWFS) předala zástupcům partnerské dobročinné organizace Člověk v tísni pět vozů Volkswagen Golf Variant. Zapůjčené automobily se budou až do začátku letošního prosince podílet na odstraňování následků rozsáhlých povodní a poskytování pomoci lidem, jimž vodní živel znenadání zásadním způsobem zasáhl do života.