Evropský automobilový král dál padá. VW Golf dlouhá léta vévodil prodejům, nyní ustoupil Tesle a Dacii

Nejprodávanějším autem Evropy byla loni Tesla Y. Vyplývá to z dat společnosti DataForce. Je to poprvé, co se na této pozici objevil elektromobil. Nejde ale o jedinou změnu. Staré pořádky jsou zjevně pryč.

Je to poprvé, co je na prvním místě větší auto, poprvé jde také o SUV. Dosud šlo vždy o malé či kompaktní a finančně dostupné vozy. Novinkou je i neevropská automobilka. Za posledních padesát let se na první pozici dokázaly dostat jen německé, francouzské a italské značky. Dokonce i Ford, který má v Německu silnou přítomnost od roku 1925, se se svými úspěšnými modely Escort, Focus či Fiesta dostal maximálně na druhou pozici.