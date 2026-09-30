VW kvůli škrtům vypovídá téměř všechny kolektivní smlouvy. Odbory se bouří

Stávky by podle agentury Reuters mohly začít od 1. ledna, kdy vyprší současné příměří, uvedla dnes agentura Reuters.
Podle odborů se chystá vypovězení deseti kolektivních smluv, mezi nimi i důležité rámcové kolektivní smlouvy. Automobilka uvedla, že výpovědi se nedotknou budoucí mzdové dohody ani jejích ustanovení o ochraně pracovních míst.
Automobilka uvedla, že kvůli současnému tlaku na snižování nákladů je potřeba změnit některá ustanovení smluv. Podle člena představenstva značky Volkswagen zodpovědného za personální záležitosti Arneho Meiswinkela se ekonomické podmínky výrazně zhoršily pro celý automobilový průmysl, a tedy i pro Volkswagen.
Automobilka čelí mimo jiné sílící konkurenci čínských výrobců, kteří do Evropy vyvážejí levnější vozy. To podle firmy výrazně zvyšuje tlak na ceny a na konkurenceschopnost.
Opatření stanovená v plánu do roku 2030 proto musejí být podle Volkswagenu zaváděna rychle a důsledně. Výpověď smluv má podle Volkswagenu otevřít prostor pro nové vyjednávání s odbory. Další jednání s odborovým svazem je naplánováno na druhou polovinu října.
Jedna z vypovězených smluv upravuje řadu základních pracovních podmínek pro více než 100 000 zaměstnanců Volkswagenu v Německu, například pracovní dobu a různé příplatky. Celková kolektivní smlouva Volkswagenu se skládá ze 13 samostatných dohod. Výpověď se netýká dohody z roku 2024, která zaměstnancům garantuje zachování pracovních míst až do konce roku 2030, uvedla agentura DPA.
Součástí koncernu Volkswagen je i česká značka Škoda Auto. Ta ale opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý vliv.