Jen každý šestý zaměstnanec Volkswagenu věří vedení. Šéf prosazuje další úspory

Šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume se na jednání se zaměstnanci setkal s výraznými výhradami k jeho manažerským schopnostem. Apeluje totiž na větší efektivitu a chce proto nadále pokračovat v úsporných opatřeních.
Šéf Volkswagenu Oliver Blume, šéf značky VW Thomas Schaefer a finanční ředitel Arno Antlitz (4. září 2024)

Z interního výzkumu vyplývá, že pouze šestnáct procent zaměstnanců, tedy zhruba každý šestý věří, že jsou pro představenstvo ekonomická efektivita a zajištění pracovních míst stejně důležité.

V roce 2021 tomu ještě věřilo téměř 40 procent firemních pracovníků. Aktuální průzkum mezi zaměstnanci provedla celopodniková rada.

Podle šéfa podniku má VW výrobky a špičkové technologie, po kterých je poptávka. Teď jde o to, zvýšit produktivitu a zjednodušit procesy, řekl Blume. Jen hospodářsky silná firma může nabízet jistotu zaměstnání, dodal.

Předsedkyně zaměstnanecké závodní rady Daniela Cavallová ale uvedla, že v zaměstnancích zanechalo hluboké stopy zrušení garance pracovních míst a fakt, že společnost nevyloučila možné zavírání některých německých závodů. „Důvěra ve vedení společnosti výrazně utrpěla,“ sdělila Cavallová podle DPA v interním příspěvku podnikové rady.

Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, se potýká s americkými dovozními cly, sílící konkurenci z Číny i s novými domácími předpisy zaměřenými na urychlení přechodu na elektromobily.

Vedení firmy a odborový svaz IG Metall se proto na konci prosince 2024 dohodly na restrukturalizačním programu, který do roku 2030 v Německu počítá s rušením 35 tisíc pracovních míst. Na oplátku VW znovu zavedl dříve zrušenou záruku garance pracovních míst a prodloužil ji do roku 2030.

