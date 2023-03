VW pumpuje biliony do elektra. Baterkárna bude v Kanadě, Evropa musí počkat

Tržby koncernu vzrostly v loňském roce o 11,6 procenta na více než 279 miliard eur, to je 6,6 bilionu Kč. Pro ilustraci: letošní příjmy rozpočtu České republiky mají podle předpokladů činit 1,93 bilionu korun a výdaje 2,22 bilionu korun.

Skupina Volkswagen zahrnuje vedle Škody řadu dalších značek. Kromě vlajkové značky VW jsou to například Audi, Porsche, Seat, Bentley či Lamborghini.

Zisk před úroky a zdaněním, který je důležitým ukazatelem úspěšnosti Volkswagenu, meziročně stoupl o 12,5 procenta na 22,5 miliardy eur (534,7 miliardy Kč). Tento výsledek označil koncern jako robustní a uvedl, že k nárůstu zisku ve všech skupinách značek přispěl především lepší mix ve skupinách značek Premium a Sport, což jsou prémiové a luxusní vozy, a silnější pozice skupiny značek Volume.

Šéf Porsche Oliver Blume od 1. září 2022 vede celý koncern Volkswagen.

„Skupina značek Volume i přes mírný pokles na 4,1 milionu dodávek v roce 2022 zaznamenala nárůst provozního zisku před započtením zvláštních položek na čtyři miliardy eur (95 miliard Kč),“ uvedl koncern. V roce 2021 činil tento zisk před zdaněním a úroky 3,5 miliardy eur (83,2 miliardy Kč).

Součástí skupiny Volume, tedy značek určených pro masový trh, jsou mimo jiné VW, Seat či Škoda. Provozní zisk automobilky Škoda Auto v loňském roce klesl o 42 procent na 628 milionů eur (téměř 15 miliard Kč), výsledky negativně ovlivnily dopady ruské invaze na Ukrajinu.

Miliardy na elektromobilitu

Značka osobních vozů VW loňský rok uzavřela s provozním ziskem 2,6 miliardy eur (62 miliard Kč), což bylo meziročně o 22,5 procenta více. Této automobilce se dařilo i v tržbách, které vzrostly o 8,7 procenta na 73,8 miliardy eur (1,8 bilionu Kč).

Koncern představil své investiční plány, podle kterých se chce soustředit na rozvoj elektromobility a potřebných technologií a rovněž na digitalizaci.

Německý koncern Volkswagen investuje během pěti let 180 miliard eur (4,3 bilionu Kč) do výroby baterií, digitalizace v Číně a rozšíření svých aktivit v Severní Americe. Informovala o tom automobilka v tiskové zprávě o výsledcích hospodaření.

Více než dvě třetiny pětiletého investičního plánu jsou určeny na elektrifikaci a digitalizaci, což je o 56 procent více než v předchozím pětiletém plánu. Patnáct miliard eur z této částky je vyčleněno na továrny na výrobu baterií a na suroviny.

Plány Volkswagenu počítají s tím, že v roce 2025 bude mít každý pátý automobil prodaný skupinou čistě elektrický pohon a do roku 2030 každý druhý. I proto chce koncern investovat značné sumy do výstavby továren na bateriové články a do surovin. Dceřiná společnost PowerCo zodpovědná za baterie chce postupně do roku 2030 přesáhnout hranici ročních tržeb ve výši 20 miliard eur (476 miliard Kč).

Důraz na elektrifikaci při prezentaci výsledků výslovně zmínil i generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume. „Rok 2022 byl pro skupinu Volkswagen důležitý. Navzdory mimořádně nepříznivým podmínkám jsme pokročili s naší strategií. Podíl bateriových elektrických vozů činil na celkových dodávkách rekordních sedm procent,“ řekl Blume. Uvedl, že na tento výsledek chce skupina letos navázat rozšířením modelových řad. „Fiskální rok 2023 bude rozhodující pro plnění strategických cílů a pro urychlení pokroku v celé skupině,“ dodal.

V pondělí Volkswagen oznámil, že svůj první závod na výrobu bateriových článků mimo Evropu postaví v Kanadě, kde provoz zahájí v roce 2027. Člen představenstva Thomas Schmall téhož dne uvedl, že Volkswagen nemusí začít stavět novou gigafactory v Evropě do roku 2025. Rozhodnutí o další gigafactory v Evropě může být podle něj učiněno brzy, pokud by v Evropě byla dostupná podobná podpora, jakou mají Spojené státy v podobě svého zákona o snižování inflace (IRA).

Státy ve střední a východní Evropě nyní čekají. Zájem o další bateriovou továrnu má i Česká republika, která nabízí lokalitu Líně u Plzně. Thomas Schmall v pondělí řekl, že s rozhodnutím není nutné spěchat, protože potřeby koncernu jsou prozatím v Evropě pokryty. V Evropě již Volkswagen vybral tři místa pro tyto takzvané gigafactory, a to v severním Švédsku, Německu a ve Španělsku.

Současně s rozvojem eletromobility bude Volkswagen nadále investovat do spalovacích motorů. Vrchol však nastane již v roce 2025, poté objem investic bude klesat.

Ve výroční zprávě se koncern věnuje i ruské invazi na Ukrajinu, která měla finanční dopady na hospodaření. Volkswagen uvedl, že v souvislosti s rozhodnutím zastavit obchodní aktivity v Rusku byla prodána již řada jednotlivých společností a o prodeji dalších se jedná. „Jako přímý následek rusko-ukrajinského konfliktu byly ve sledovaném roce (2022) stanoveny celkové náklady na asi dvě miliardy eur (47,7 miliardy Kč),“ uvedl Volkswagen.