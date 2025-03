Akcie Volva se za rok propadly o polovinu. Značku má spasit staronový šéf

Čtyřiasedmdesátiletý Švéd již v minulosti v automobilce působil. Značku vedl dlouhých deset let až do roku 2022, kdy jej nahradil odstupující šéf Jim Rowan. Návrat by to ale měl být pouze dočasný a během následujících dvou let by se měl vybrat dlouhodobý nástupce, píše agentura Bloomberg.

Automobilka Volvo se momentálně potýká se složitou ekonomickou situací. Ta souvisí s útlumem poptávky po nových elektromobilech v Evropě a zejména pak s 25procentními cly na dovoz aut do Spojených států amerických.

Přestože Volvo má v Jižní Karolíně svůj vlastní výrobní závod, stále značnou část svých nových aut exportuje do USA právě z továren v Evropě. Pokud budou cla Trumpovy administrativy v platnosti dlouhodobě, dá se očekávat, že hospodářské výsledky automobilky se budou dále zhoršovat. S tím by se měla dále propadat mimo jiné i cena akcií této společnosti.

Zaměřeno na hybridy

Současnou krizi má pomoci vyřešit právě nový krizový manažer, který ve Volvu strávil podstatnou část svého života. „V situaci, kdy celý automobilový průmysl čelí rychlým technologickým změnám, geopolitickým nejistotám a rostoucí konkurencí napříč regiony, považuje představenstvo společnosti za nejlepší volbu muže s obrovskými zkušenostmi, detailní znalostí skupiny a schopností řídit podnik v obtížných podmínkách,“ informovala společnost Volvo v oficiálním prohlášení.

Kromě volby nového šéfa se automobilka zaměřila i na další změny. Chce pracovat na snižování nákladů a více se soustředit na hybridní vozy. Od původního cíle, který hovořil o prodeji výhradně elektrických aut do roku 2030, značka nyní ustupuje. S tímto plánem původně přišel dosavadní šéf Jim Rowan, který před tím působil jako úspěšný CEO u výrobce vysavačů Dyson.

Volvo momentálně také řeší komplikace související s vyššími cly Evropské unie na elektromobily, které jsou do EU dovážené z Číny. To mimo jiné ovlivnilo prodeje modelu EX30, který se dosud vyráběl právě v Asii. Volvo proto momentálně pracuje na tom, aby výrobu modelu co nejdříve přesunulo do továrny v belgickém Gentu. Firma věří, že výroba tohoto modelu v Belgii by měla začít ještě v letošním roce.

Čínská společnost Geely vlastní značku Volvo již od roku 2010. Číňané ji tehdy koupili od amerického koncernu Ford. Do skupiny Geely se momentálně řadí také značky jako Polestar, Zeekr či Lotus, uzavírá agentura Bloomberg.