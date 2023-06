Mikroplasty jsou v oceánech už všude. Odhalily to vzorky ze závodu plachetnic

V některých lokalitách se v odebraných vzorcích našlo až 1 884 částic mikroplastů na metr krychlový mořské vody. To je až 18krát více než při podobných testech během posledního závodu The Ocean Race v roce 2018. Informaci přinesl portál The Guardian.

The Ocean Race je závod jachet kolem světa, který se koná každé tři nebo čtyři roky již od roku 1973. Ačkoli se jeho trasa mění, závod obvykle startuje z Evropy, v posledních ročnících má 9 nebo 10 etap, přičemž v mnoha městech, kde se zastavuje, se konají přístavní závody. Letošní ročník odstartoval ve španělském Allicante 15. ledna a přes Kapské Město, Jižní Ameriku a Newport v USA se přes Haag vrací do italského Janova, kde 1. července vyvrcholí.

Vědci ovšem konstatovali, že citlivost jejich přístrojů je nyní vyšší.

„Je opravdu znepokojující, že mikroplasty nacházíme v každém vzorku od pobřežních oblastí až po nejodlehlejší oblasti oceánu,“ uvedla Victoria Fulferová z Národního oceánografického centra (NOC) ve Velké Británii.

Letos lze podle ní pozorovat mnohem vyšší koncentrace, což může být známkou zvýšeného znečištění. „Také to ale souvisí se zvýšenou citlivostí naší analýzy,“ dodává vědkyně.

Vzorky se letos odebíraly během úvodních etap závodu, který začal v lednu a skončí v červenci. Jeho trať vedla také jižním Atlantikem poblíž místa považovaného za nejodlehlejší od pevniny na Zemi.

Ve 45 vzorcích odebraných ve druhé etapě, která probíhala od Kapverd v Atlantském oceánu do Jihoafrické republiky, se koncentrace mikroplastů pohybovala v rozmezí 92-1 884, zatímco ve třetí etapě mezi Kapským Městem a brazilským Itajaí byly koncentrace v rozmezí 160-1 492 na metr krychlový.

Filtr na lodích dokáže zachytit plastové částice o velikosti od 0,03 mm do 5 mm. Vzorky jsou denně zasílány do Národního oceánografického centra k analýze.

Nejhorší jsou pobřeží

Nejvyšší koncentrace mikroplastů se našly v blízkosti pobřeží a městských oblastí. Například u pobřeží Jihoafrické republiky byly naměřeny hodnoty 816-1 712 mikroplastů na metr krychlový, a také v oblastech plovoucích odpadkových polí v moři, kde se plasty hromadí v důsledku mořských proudů. Jejich koncentrace během The Ocean Race 2017-18 se pohybovaly v rozmezí 50-100 na metr krychlový.

Vzorky vody odebrané na nejodlehlejším místě planety, Point Nemo, místě vzdáleného od nejbližší pevniny 2 688 km, odhalily 320 mikroplastových částic na metr krychlový. V minulém závodě to bylo pouze 9-41 částic.

Nejrozšířenější chemickou látkou v plastech je polyetylen, který se používá pro výrobu jednorázových obalů, plastových tašek a nádob. Fulferová vyjádřila znepokojení především nad vysokou koncentrací blíže k pobřeží.

„To je opravdu znepokojující, neboť pobřežní oblasti jsou velice důležité pro produkci rybolovu a modrou ekonomiku,“ řekla. To je udržitelné využívání oceánských zdrojů pro hospodářský růst, zlepšení životních podmínek a zaměstnanosti při současném zachování zdraví oceánů. „Všem těmto mikroplastům jsou vystaveny organismy, které je mohou pozřít, to má vliv na naše zdraví,“ dodala vědkyně.