Elektrifikace Volva má výhodu luxusu. Ukončení výroby dieselů proto Švédy příliš nebolí

Švédská automobilka Volvo, která patří od roku 2010 do čínského koncernu Geely, již nějakou dobu slibuje konec spalovacích motorů. Ten má přijít v roce 2030. Už daleko dřív ale skončí v nabídce automobilky motory spalující naftu. Poslední dieselová auta vyrobí Volvo počátkem roku 2024. I když to vypadá jako rychlý konec, velké překvapení to v zásadě není.

Volvo slibuje konec spalovacích motorů už zhruba od roku 2017. Tehdejší první prohlášení možná byla příliš silná a někdy i trochu špatně interpretovaná, nicméně se tehdy psalo o tom, že by spalovací motory mohly skončit v nabídce automobilky již do roku 2019. To se samozřejmě nestalo, ale Volvo k elektrifikované a případně plně elektrické budoucnosti míří neochvějně.