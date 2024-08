Elektroauta předběhla svou dobu. A sázka na ně coby jedinou cestu nevychází, říká exšéf Škodovky Kulhánek

Lidovky.cz: Automobilky včetně české Škody Auto zpomalují přechod od výroby aut se spalovacími motory na bateriová auta. Co tomu říkáte?

Nastalo to, co jsem říkal už před třemi čtyřmi lety. Ale nevím, zda mám mít radost z toho, že na moje předpovědi dochází… Elektromobilita je fajn, je to jedna z cest ke snížení emisí a ochraně životního prostředí, nikoliv ale cesta jediná. A sázka na ni coby jedinou cestu nevychází. Nemůže vycházet. Kromě jiného proto, že elektromobilita předběhla dobu.