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Koncern Volkswagen chce zmrazit mzdy i ve Škodovce, odboráři to odmítají

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  8:34aktualizováno  8:34
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Výroba Škody Scala v Mladé Boleslavi | foto: Škoda Auto

Koncern Volkswagen požaduje podle odborů KOVO zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odmítají.

Vedení automobilky podle odborářů zároveň před zaměstnanci poprvé připustilo, že situace je vážná a může do budoucna ohrozit vytížení závodů i zaměstnanost. Uvedl to dnes odborový čtrnáctideník Škodovácký odborář. Vyjádření Škody Auto ČTK zjišťuje.

„Nemůžeme nést ten největší díl odpovědnosti jako značka Škoda vůči Volkswagenu. Žádají nás o nulová procenta, žádné příplatky, žádné bonusy, žádné prémie, a přitom požadují násobky práce v oblasti e-mobility. To nepřipustíme, to už není solidarita, ale útok na poctivě pracující Škodováky,“ uvedl podle Škodováckého odboráře předseda podnikové rady Jaroslav Povšík.

Podle čtrnáctideníku se zaměstnanci o požadavku dozvěděli na podnikových shromážděních minulý týden v Mladé Boleslavi a v pondělí v Kvasinách na Rychnovsku. Další shromáždění se koná dnes ve Vrchlabí na Trutnovsku. Na shromáždění v Mladé Boleslavi podle odborového čtrnáctideníku poskytli zaměstnancům informace o situaci v koncernu a automobilce zástupci vedení Škody Auto i odborů.

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