Zavírání fabrik se VW nevyhne. Odboráři zbrojí k velkému boji

Její kolega Thorsten Gröger, který vede vyjednávání za odborovou centrálu IG Metall, podle agentury Reuters dodal, že zaměstnanci jsou připraveni k ústupkům, které by firmě ušetřily až 1,5 miliardy eur (38 miliard Kč). Vedení v interní zprávě zaměstnancům návrh možných ústupků schválilo.

Cavallová management automobilky požádala o předložení alternativního plánu, který zajistí budoucnost všech továren v zemi. „Tyto velké problémy nemůžeme vyřešit jen tím, že se podíváme na náklady práce,“ řekla Cavallová. V opačném případě jsou podle Grögera zaměstnanci připraveni k rozpoutání boje, „jaký tato republika nezažila už desítky let“.

Tiskovou konferenci zástupci zaměstnanců uspořádali den před třetím kolem vyjednávání s vedením VW, které se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu. Odbory „dávají na stůl“ úspory v objemu 1,5 miliardy eur, řekl Gröger. Konkrétně nabízí, že další zvýšení mezd by bylo na omezenou dobu převedeno do fondu jako pracovní doba a prozatím nebude vyplaceno. To by podle něj umožnilo flexibilní zkrácení pracovní doby bez snižování počtu zaměstnanců.

Na oplátku IG Metall a závodní rada požadují záruky ohledně zachování závodů a pracovních míst. Konkrétně chtějí obnovit dohodu, kterou VW v září zrušil. Týkat by se měla šesti západoněmeckých závodů se 125 000 zaměstnanci v Dolním Sasku a Hesensku, ale i tří závodů ve východoněmeckém Sasku.

Vedení automobilky v interní zprávě zveřejněné na intranetu Volkswagenu uvítalo, že odbory jsou otevřené opatřením směřujícím ke snížení nákladů na pracovní sílu. Pod zprávou je podepsán člen představenstva pro lidské zdroje Gunnar Kilian, podle něj však uzavření továren stále nelze vyloučit.

„Ve čtvrtek se při vyjednávání pustíme do podrobné výměny názorů, abychom návrhy finančně zhodnotili,“ dodal Kilian. Pro vedení je podle něj zásadní udržitelné dosažení finančních cílů a konkurenceschopnost.

Podle analýzy agentury Reuters vycházející z memoranda rady zaměstnanců jsou náklady Volkswagenu na pracovní sílu výrazně vyšší než u konkurence. Podíl příjmů vynaložených na pracovní sílu ve Volkswagenu celosvětově klesl z 18,2 procenta v roce 2020 na 15,4 procenta v roce 2023. Konkurenční BMW, Mercedes-Benz nebo Stellantis v roce 2023 na zaměstnance vynaložily 9,5 až 11 procent. U šesti západoněmeckých závodů VW, jimž hrozí uzavření, se náklady na zaměstnance pohybují mezi 15,8 a 17,5 procenta příjmů.