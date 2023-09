Koncern VW: Seat končí s auty, VW jako designová ikona a sázka na bicykly

Finanční dceřiná společnost Volkswagen Financial Services získá podíl v nizozemské firmě Bike Mobility Services (BMS), s jejíž mateřskou společností Pon již spolupracuje při pronájmu automobilů. Oznámil to Volkswagen na veletrhu IAA Mobility v Mnichově. Finanční podrobnosti transakce nezveřejnil.

BMS působí na trhu leasingu jízdních kol se značkami Business Bike, Lease A Bike a B2Bike. Mateřská firma Pon je největším výrobcem jízdních kol na světě. Volkswagen chce investicí využít trendu, kdy firmy doplňují své tradiční vozové parky o jízdní kola.

„Systematicky pokračujeme v transformaci a důsledně rozvíjíme další atraktivní zdroje příjmů v oblasti udržitelné mobility,“ řekl generální ředitel koncernu Volkswagen Oliver Blume. Skupina očekává, že podíl v BMS jí otevře nový, lukrativní segment podnikání v Evropě a v USA.

Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v Mnichově

Cupra místo Seatu

Španělská značka Seat, která je součástí koncernu Volkswagen, přestane vyrábět automobily a místo toho se zaměří na výrobu elektromobilů značky Cupra. Název značky Seat nezmizí, ale skupina Volkswagen pro něj najde jinou roli. V rozhovoru s britským automobilovým časopisem Autocar to na mnichovském autosalonu IAA Mobility řekl šéf značky VW Thomas Schäfer, který je v představenstvu celého koncernu VW odpovědný za objemové značky, mezi které patří kromě Volkswagenu a Seatu též Škoda.

SEAT Automobilku Seat založily v roce 1950 státní průmyslový konglomerát INI a skupina bank s cílem motorizovat Španělsko v poválečném období. Nejprve vyráběla vozy v rámci licenční dohody s italskou společností Fiat, která získala v Seatu podíl sedm procent. Italská automobilka svůj podíl prodala v roce 1981. O rok později začal Seat spolupracovat s Volkswagenem, který v té době koupil i první akcie automobilky, kterou o osm let později celou ovládl. Během tří dekád ve vlastnictví VW zažil Seat vzestupy i pády, krátce po přelomu století se ocitl v krizi, když koncernu příliš nevycházela strategie udělat z firmy „španělskou Alfu Romeo“. Nakonec se věci obrátily k lepšímu, v roce 2015 se automobilka po letech ztrát vrátila do černých číslech a ziskové hospodaření vykazuje i nadále.

Stávající modely Seat se budou vyrábět do konce svého životního cyklu, což by mohlo být zhruba do konce tohoto desetiletí. V budoucnu bude mít značka novou roli. Seat by se pravděpodobně mohl zaměřit na jiné dopravní prostředky a řešení mobility, například na elektrické koloběžky. Začal s tím již u modelu Seat Mó. Jednou z možností je i zaměření na malá auta.

Schäfer uvedl, že investovat do Seatu i do Cupry jako hlavních značek by bylo neúnosné a že ziskový potenciál u Cupry je mnohem větší. Proto Volkswagen bude výrazně investovat do Cupry.

Značka Cupra začínala jako část Seatu, ale přešla na výrobu vlastních modelů. Po modelu Cupra Formentor přichází Cupra Tavascan. Kromě toho firma předvedla nový hatchback z konceptu nazvaného Cupra UrbanRebel a sportovní vůz Cupra DarkRebel.

Sériová verze modelu z konceptu UrbanRebel se bude jmenovat Raval a začne se vyrábět v roce 2025 v závodě Seatu ve španělském Martorellu, spolu se svými platformovými dvojčaty z dalších značek Volkswagen Group, včetně modelu Volkswagen ID 2.

Investice do výroby v Martorellu podle Schäfera ukazuje, že Volkswagen chce zůstat ve Španělsku. To potvrdila rovněž investice do nové továrny na baterie pro elektromobily ve Valencii.

„S vládou nemáme žádné problémy,“ řekl Schäfer k rozhodnutí ukončit výrobu Seatu a dodal, že španělští zákazníci také dobře reagovali na Cupru, která se podle něj stala nejrychleji rostoucí značkou v Evropě.

Schäfer také řekl, že se vedly debaty o možnosti dříve ztrátovou značku Seat oživit. Rozhodnutí, aby se hlavní značkou stala Cupra, nakonec podpořil větší výdělečný potenciál a úspěch nové značky.

Volkswagen chce vsadit na design

Německý koncern také v Mnichově oznámil, že se chce výrazněji zaměřit na design. „Dobrý design je zásadním faktorem k tomu, abychom naše zákazníky nadchli. V oblastech exteriéru, interiéru i digitální prezentace. Koncern Volkswagen bude společností, v níž hybnou sílou bude design“, slibuje Oliver Blume, předseda představenstva koncernu.

Volkswagen ID.GTI na autosalonu v Mnichově

„Každá značka musí mít svůj vlastní silný charakter,“ uvedl Blume na koncernovém večeru, který předcházel autosalonu IAA 2023. „Naše precizněji definované designové principy se zaměřují na vyšší kvalitu designu a výraznější odlišení značek. Designová strategie přitom sází na další vývoj etablovaných modelových řad, technologicky průkopnické elektromobily a produktové ikony koncernu Volkswagen.“

Designéři tak dostanou v každé značce větší slovo. Design značek byl doposud organizačně součástí technického vývoje. To sice zůstane, ale nyní budou šéfdesignéři všech značek vykonávat svou činnost ve větší součinnosti s příslušným předsedou představenstva každé značky.

Prvním náznakem mají být dva aktuálně odhalené koncepty: Volkswagen ID. GTI Concept a Cupra Rebel.