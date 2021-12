Vy snad chcete brát Čechům jejich auta? ptá se ministr dopravy Kupka. ‚Nepotřebujeme zbytečné restrikce‘

Lidovky.cz: Když jste seděl u prezidenta v rámci setkání s budoucími ministry, bavili jste se i o projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe, na němž vždy hodně lpěl?

Nebavili. Nešel jsem k němu s tím, že by mě měl zkoušet, předkládal jsem mu své vize. K projektu vodního díla Dunaj–Odra–Labe jsem měl nachystané argumenty, které jsem s kolegy připravoval pro programové prohlášení vlády. Šlo zejména o to, jak realistický projekt by to byl, což je podle mě jeho největší potíž.