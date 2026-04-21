„Plavba proběhla na základě příslušné koordinace a schválení úřadů, kontrolovaným způsobem a s pečlivým zohledněním bezpečnostní situace,“ uvedla společnost na svých webových stránkách.
Obě lodě propluly vodní cestou s omezenou posádkou poté, co cestující vystoupili již na začátku března, uvedl mluvčí. Lodě bezpečně opustily nebezpečnou oblast a nyní se nacházejí v mezinárodních vodách na cestě do Středomoří.
„Uplynulé týdny nás všechny postavily před mimořádné výzvy. Mé zvláštní poděkování patří našim kapitánům, posádkám i všem týmům na palubě i na pevnině, kteří s velkou profesionalitou, rozvahou a nasazením přispěli k zvládnutí této situace,“ uvedla Wybcke Meierová, generální ředitelka TUI Cruises.
Třetí lodí, která v sobotu proplula průlivem, je MSC Euribia, provozovaná společností MSC Cruises. I ta bezpečně opustila Perský záliv v úzké koordinaci s příslušnými úřady, uvedl její majitel. Míří do severní Evropy a podle původního plánu má vyplout z německého přístavu Kiel 16. května a z Kodaně 17. května, uvedla společnost v prohlášení.
Čtvrtou lodí byla Celestyal Journey vlastněná kyperskou společností Louis. Čtveřice výletních lodí plula v sobotu vysokou rychlostí v rozestupu pouhých 45 minut, držela se při pobřeží Ománu a obeplouvala cíp poloostrova Musandam, ukazují data shromážděná agenturou Bloomberg. Pátá loď Celestyal Discovery vyplula již v pátek.
Otevřeno jen na chvíli
Plavby se uskutečnily poté, co Írán v pátek oznámil otevření průlivu pro komerční dopravu, aby své rozhodnutí o necelých 24 hodin později opět zvrátil po odmítnutí USA zrušit námořní blokádu íránských plavidel.
USA od začátku blokády Hormuzského průlivu zastavily již sedmadvacet lodí, které se pokoušely vplout do íránských přístavů nebo z nich vyplout, uvedl list New York Times. V současné době také příslušníci námořní pěchoty prohledávají velké množství kontejnerů na palubě Tousky, íránské nákladní lodi, kterou americké námořnictvo v neděli zabavilo v Ománském zálivu.
Posádka lodi se brzy vrátí do Íránu, uvedl podle NYT nejmenovaný americký vojenský představitel.