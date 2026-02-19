Dozorčí rada SZIF bude řešit vymáhání dotací po Agrofertu, pozvala i ministra

Dozorčí rada je kontrolním orgánem fondu, Dubský ji řídí od prosince 2024. Rada kontroluje činnost fondu, hospodaření i naplňování jeho poslání.
„Zajímalo by mne, proč ještě nebyly učiněny kroky k vymáhání neoprávněně vyplacených dotací, což všichni veřejně sledujeme,“ uvedl. STAN podle něj prosazuje zastropování dotací na jednoho skutečného majitele.
Ministr před týdnem informoval, že stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude dokončeno v řádu dnů. SZIF o něm bude poté informovat veřejnost. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle něj nehrozí, lhůta uplyne až v prosinci příštího roku.
Šebestyán tak reagoval na prosincové rozhodnutí Městského soudu v Praze, podle něhož drůbežárna Schrom Farms z holdingu Agrofert vrátila dotaci 1,6 milionu korun neoprávněně, neboť SZIF o vrácení požádal až po uplynutí čtyřleté lhůty. Ministerstvo verdikt napadlo u Nejvyššího správního soudu s odkazem na to, že městský soud nevzal v úvahu desetiletou lhůtu podle zákona o SZIF. Na případ upozornil server iROZHLAS.cz.
Ministr zopakoval, že řízení s koncernem Agrofert o vrácení zemědělských dotací SZIF v celkové výši přes sedm miliard korun, za dobu první Babišovy vlády kvůli jeho střetu zájmů nezahájil. Podle Šebestyána k tomu nebyla objevena ani právní analýza, na kterou se loni odvolával jeho předchůdce v čele ministerstva Marek Výborný (KDU-ČSL).
Právní analýza „prostě nebyla dohledána“, uvedl Šebestyán. „Takže nevím, jaký je přesný rozsah této zpochybněné částky,“ uvedl ministr k sedmimiliardové sumě. Pokud by SZIF měl podklady pro vymáhání dotací po Agrofertu, jistě by tak učinil ještě před nástupem současné vlády, míní Šebestyán.
Na analýzu SZIF se před loňskými sněmovními volbami odkazoval Výborný, když tvrdil, že stát bude nezákonně vyplacené dotace po Agrofertu vymáhat. ČTK už dříve řekl, že minimálně u dvou společností holdingu Agrofert byly zahájeny kontroly a uskutečnilo se vypořádání námitek už v době jeho působení na ministerstvu. Předpokládal další kroky.
Z právní analýzy podle bývalého ministra jednoznačně vyplývá, že ustanovení zákona o střetu zájmů se vztahuje na všechny typy podpor, tedy i na nárokové a národní dotace, nejen projektové. Poukázal i na rozhodnutí soudů v této věci.
Server Seznam Zprávy uvedl, že SZIF, který byl zadavatelem analýzy, dokument má, odmítl ale potvrdit, zda je v něm kategoricky uvedeno, že je nezbytné miliardy vymáhat.