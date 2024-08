Při výměně kotle musíte odlišit poctivé dodavatele od šmejdů, varují experti

Ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL v debatě u kulatého stolu na iDNES.cz připomněl, že lidé měli na výměnu neekologických kotlů dostatek času, přes 12 let. Navíc mohli k zakoupení nového zdroje vytápění využít štědré státní dotace. Ty sice budou pokračovat i po 1. září, ale příspěvek státu bude nižší než v současnosti.

Naopak dosavadní kotlíkové dotace ještě do 31. srpna poskytnou podporu až ve výši 95 procent nízkopříjmovým domácnostem. Tedy seniorům, domácnostem s příspěvkem na bydlení nebo lidem s invaliditou 3. stupně. Lidé tak mají podle Petra Hladíka ještě pár dnů na to, aby tuto výhodnou možnost využili.

„Po odsíření elektráren a průmyslu se největším zdrojem znečištění polétavých prachových částic a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu staly lokální zdroje vytápění, tedy staré kotle na uhlí. Z nich se do ovzduší dostává to nejhorší,“ říká Hladík.

Zároveň připomněl, že nařízení o konci starých kotlů se nezrodilo v Bruselu. „Je to domácí rozhodnutí nás politiků již před mnoha lety. Ve Francii, Španělsku nebo v Německu se historicky topí mnohem více plynem než uhlím.“

Podle ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana zbývá v Česku vyměnit řádově několik desítek tisíc starých kotlů. Může se ale stát, že někteří lidé vůbec netuší, zda se na ně povinnost výměny kotle vztahuje. Chatu či chalupu se starým kotlem třeba zdědili.

Podle Valdmana ale lidé informaci o své povinnosti získají snadno. „Od roku 2016 platí povinnost si staré kotle nechat jednou za tři roky zkontrolovat. Každý se tedy může podívat do své revizní zprávy a tam zjistit, jestli se povinnost výměny kotle vztahuje i na něj. Tedy jestli provozuje kotel první a druhé emisní třídy.“

V další části kulatého stolu iDNES.cz hovořili hosté například o tom, jaké alternativy místo starých kotlů lidé mají. Ministr životního prostředí doporučuje, aby nejprve zkusili nezávaznou bezplatnou konzultací u tzv. MAS, což jsou Místní akční skupiny. Ty nabídnou zákazníkům energeticky přijatelné řešení, šetrné k životnímu prostředí.

Bezplatné konzultace nabízejí také velcí dodavaté energie, případně i některé bankovní instituce. K dispozici jsou také online srovnávače. „Ale na začátku jakékoliv spolupráce by mělo jednoznačně fungovat nějaké nezávislé poradenství, které je ideálně jako v našem případě zdarma,“ konstatuje vedoucí oddělení energetických řešení pro domácnosti Ondřej Hájek ze společnosti E.ON.

„Ale pozor, zákazník by se tam neměl hned na začátku upisovat ke skládání nějaké zálohy,“ varuje Hájek. „Naopak. Nejprve musí proběhnout audit současné energetické situace zákazníka a pak může teprve padnout nějaké doporučení. Zákazník může například hledat tepelné čerpadlo, ale ve finále mu můžeme doporučit plynový kondenzační kotel, který pro něj bude výhodnější. Nebo například kombinaci tepelného čerpadla s fotovoltaikou.“

To potvrzuje i ředitel ředitel ČEZ Prodej pro nekomoditní služby Petr Ouška: „Je to přesně tak. Všichni známe od doktora vstupní lékařskou prohlídku. Ta posoudí celkový stav a určí, na co je potřeba se zaměřit. Bez toho se neposunete dál.“

Podle něj v tuto chvíli zákazníci nejvíce preferují přechod k tepelným čerpadlům. „Tepelná čerpadla skutečně dominují. Má to významné výhody. Čerpadlo lze velmi efektivně kombinovat s fotovoltaikou, tedy s možností vlastní výroby elektřiny, a zákazník může celý energetický systém své domácnosti řídit. Pak následují plynové kotle. Například výměna za nový kondenzační kotel může přinést až pětadvacetiprocentní roční úsporu ve srovnání se staršími typy plynových kotlů a jedná se tak o opravdu efektivní zdroj vytápění. Navíc vzhledem k nižší investici můžeme mluvit o její kratší návratnosti.“

ČEZ Prodej nabízí zákazníkům možnost na jednom místě řešit zároveň nový zdroj vytápění, případně fotovoltaiku, společně s úpravami domu, jako je zateplení oken a dveří, a s financováním.

„I v našem případě dominují tepelná čerpadla,“ navazuje Ondřej Hájek ze společnosti E.ON. „Jde totiž o domácnosti nebo domy, kde není plyn, který představuje druhý levný zdroj, který je u zákazníků oblíbený. Oproti starším kotlům na tuhá paliva je v případě tepelných čerpadel úspora skutečně výrazná.“

Bezplatné dotační poradenství a zvýhodněné úvěry pro ty, kteří chtějí vyměnit kotel, nabízejí i stavební spořitelny. Ty následně mohou zákazníky propojit přímo s realizačními firmami, jak uvádí manažer úvěrů ze Stavební spořitelny České spořitelny Milan Pospíšil.

„Spolupracujeme s prověřenými společnostmi, které procházejí důkladným zkoumáním,“ říká Pospíšil. „Navíc online srovnávače dnes nabízejí například u fotovoltaických systémů nebo u tepelných čerpadel nezávislé hodnocení klientů. Každý, kdo se chce vyvarovat šmejdů, by se tedy měl podívat na hodnocení realizačních firem. Když u firmy například vidím hodnocení 98 procent a je tam 500 recenzí, tak není třeba se obávat.“

Podle ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana se jeho úřad snaží o to, aby do profesních asociací dodavatelů technologií vstupovaly skutečně pouze poctivé firmy. „S profesními asociacemi se snažíme přes jejich desatera a etické kodexy eliminovat tzv. šmejdy. Jejich největším hříchem je takzvaná zálohová platba,“ varuje Valdman s tím, že požadovat dnes po někom stoprocentní zálohu je zcela nepatřičné.

S tím souhlasí i ministr Hladík. „Požadovat stoprocentní zálohu je absolutní známka toho, že do takové firmy v žádném případě nepůjdete. Snad jen nějaká drobná záloha na materiál, to ano. Ale základem je udělat si pokaždé více nabídek.“

Tepelná čerpadla, plyn či fotovoltaické systémy však nepředstavují jedinou možnost, jak v současné době ušetřit a zároveň splnit požadavky státu na ochranu životního prostředí. U kulatého stolu to řekl předseda Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský.