Není to jen mzda na účet. Brigádníci by po skončení práce měli kontrolovat také výplatní pásku. Případné nesrovnalosti je potřeba řešit se zaměstnavatelem co nejdřív, dokud mají nadřízení k dispozici nebo aspoň v živé paměti docházku či evidenci pracovních směn. Další dokumenty vydává zaměstnavatel jen v některých případech a o jiné je potřeba požádat, jinak je vystavit nemusí vůbec. Jaké to jsou a o co se po brigádě hlásit?
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Výplatní páska
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Čistá mzda na účet sice potěší, moc informací ale nepřináší. Zda do ní bylo započteno, co mělo, zjistí pracovníci nejlépe z výplatní pásky. Většinou mzda i výplatnice chodí kolem poloviny následujícího měsíce, přesný termín ale závisí na zaměstnavateli a na tom, co bylo ujednáno ve smlouvě. Podle zákoníku práce musí peníze dorazit nejpozději do konce měsíce, u dohod lze ale domluvit jiné datum splatnosti, například jednorázově po ukončení celého úkolu. U běžných brigád se ale používá spíše měsíční výplata.
Pro každý rok je stanovená minimální hodinová mzda. Letos je to 134,40 korun. Zaměstnavatel ji nemůže snížit, naopak v některých případech musí jít nad ni. Jde o práci o svátcích a o víkendu, o práci ve ztížených podmínkách a dále o práci v nočních hodinách. Naopak u dohod neplatí proplácení přesčasů, jako u běžného pracovního poměru.
Co zvyšuje hodinovou mzdu?
Při práci o víkendu a v noci musí příplatek činit aspoň 10 % průměrného výdělku. Za noc se považuje období mezi 22. hodinou večer a 6. hodinou ráno. Příplatek náleží za každou hodinu odpracovanou v tomto období, tedy například i za dvě hodiny, pokud směna trvala od 16 hodin do půlnoci.
Práce o svátku je podle zákoníku práce honorovaná ještě lépe. Buď za ni zaměstnanec musí dostat náhradní volno s náhradou odměny, nebo příplatek, který bude tak vysoký, jako aspoň 100 procent průměrného výdělku.
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„Jednotlivé nároky se mohou sčítat. Pokud brigádník pracoval například v noci ze soboty na neděli a směna současně připadla na svátek, mohou mu náležet různé kompenzace vedle sebe. Zaměstnavatel proto musí přesně evidovat nejen počet odpracovaných hodin, ale také dobu, kdy byla práce vykonána,“ upozorňuje Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.
Dovolená u práce na dohodu
Také při práci na dohodu mají zaměstnanci nárok na dovolenou. Ne ale vždy. Práce na DPP nebo DPČ musí splňovat dvě podmínky: smlouva musí být uzavřená nejméně na 28 kalendářních dnů a pracovník musí odpracovat aspoň 80 hodin. Pokud to tak je, zaměstnavatel buď musí pracovníkovi umožnit výběr dovolené ve vypočtené výši, nebo (častěji) mu na konci práce proplatit zbývající dovolenou.
Ne každý brigádník o této povinnosti zaměstnavatele ví. Jde o relativní novinku, která platí od 1. ledna 2024. Dříve pracovníci na dohodu nárok na dovolenou neměli.
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Jak se počítá dovolená u brigád?
Vychází se z fiktivní pracovní doby 20 hodin týdně. Její rozsah pak závisí na skutečně odpracované době a na tom, zda zaměstnavatel poskytuje jen zákonné minimum dovolené (čtyři týdny při plném pracovním úvazku), nebo dnes již obvyklejších pět týdnů.
Podle počtu hodin, které brigádník na DPP nebo DPČ skutečně odpracoval, se vypočítá fiktivní počet týdnů práce. Tedy tak, jako kdyby pracoval 20 hodin týdně. Tento fiktivní počet týdnů se poté porovná s fondem dovolené pro celý rok (52 týdnů) a plný úvazek (40 hodin) a z něj se vypočte skutečný počet hodin dovolené, na kolik má brigádník nárok.
Například u zaměstnavatele, který poskytuje čtyři týdny dovolené, je při odpracování 300 hodin nárok na 24 hodin dovolené. Pokud zaměstnavatel poskytuje pět týdnů dovolené, vyjde u 300 hodin práce nárok na 29 hodin.
|Odpracováno
|Zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené
|Zaměstnavatel poskytuje 5 týdnů dovolené
|80 h
|7 h
|8 h
|100 h
|8 h
|10 h
|200 h
|16 h
|20 h
|300 h
|24 h
|29 h
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Zápočtový list z brigády
Kdo pracuje na dohodu o pracovní činnosti, měl by na konci práce dostat od zaměstnavatele tak zvané potvrzení o zaměstnání, známé jako zápočtový list.
Při dohodě o provedení práce se „zápočťák“ vydává jen někdy – pokud vznikla povinnost odvádět nemocenské pojištění (při měsíčním výdělku aspoň 12 000 korun) nebo pokud se z odměny prováděla exekuce nebo jiné nařízené srážky.
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Další dokument, který brigádník bude potřebovat, je potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Hodí se k vypořádání daně, což znamená, že ho pracovník bude potřebovat buď pro svého dalšího zaměstnavatele v daném roce, anebo na jaře dalšího roku, kdy si bude zpracovávat daňové přiznání.
„Pokud student během léta vystřídal několik brigád, měl by si od každého zaměstnavatele vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech. Může ho potřebovat pro roční zúčtování u posledního zaměstnavatele nebo pro vlastní daňové přiznání. Zaměstnavatel toto potvrzení vystavuje na žádost,“ říká Anna Kevorkyan z JenPráce.cz.
Ne vždy se daň z výdělku strhává. Pokud člověk podepíše růžový formulář a nemá ve stejné době více prací, může se stát, že mu daň pokryje sleva na poplatníka. Podrobnosti o dani u brigád a růžovém formuláři najdete v tomto našem článku.
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Evidenční list důchodového pojištění
Evidenční list důchodového pojištění nemusí vydávat každý zaměstnavatel. Rozhodující je, zda pracovníkovi vznikla povinná účast na důchodovém pojištění. U dohod je to až od limitu 12 000 korun měsíčně (u dohody o provedení práce, DPP), případně od 4 500 korun měsíčně (u dohody o pracovní činnosti, DPČ).
Evidenční list důchodového pojištění je doklad, který stvrzuje, že člověk pracoval, odváděl pojištění, a má tedy nárok na to, aby se mu toto období práce jednou započítalo do nároku na důchod jako doba pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení by měla mít tyto údaje k dispozici od zaměstnavatele, pokud ale později při žádání o důchod vznikne nějaká nesrovnalost, je evidenční list základním dokladem, kterým člověk prokáže práci i výdělek.