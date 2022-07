Výrobce cigaret investuje do vakcíny proti covidu, má podporu kanadské vlády

„Její hlavní výhodou oproti konkurenčním mRNA vakcínám je, že se nemusí skladovat a přepravovat při velmi nízkých teplotách, ale skladuje se při 2 až 8 stupních Celsia. Kanadská vláda podpořila projekt smlouvou na 76 milionů dávek. V únoru byla vakcína v Kanadě schválena pro očkování dospělých Kanaďanů,“ popsal Petr Šebek, ředitel oddělení vnějších vztahů Philip Morris International pro Česko. Jedná se o dvou dávkovou vakcínu, vyrobenou na rostlinné bázi.

Vakcínu s názvem Covifenz vyrábí kanadská biotechnologická společnost Medicago, kterou z třetiny vlastní právě Philip Morris; zbylé dvě třetiny patří Mitsubishi Tanabe Pharma.

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) mají vakcíny na rostlinné bázi – mezi něž Covifenz spadá – hned několik výhod, včetně relativně levné výroby. WHO navíc tvrdí, že pravděpodobnost kontaminace rostlinným virem a následných nežádoucích účinků u člověka je téměř zanedbatelná. Přesto však WHO odmítá vakcínu Covifenz zařadit do programů na podporu proočkovanosti v rozvojových zemích. Jako důvod nesouhlasu deklaruje fakt, že menšinovým akcionářem je tabáková společnost.

„Takový postoj je znepokojující a jde nejen proti vědě, ale i proti cílům urychlit proočkovanost populace. Vědecké závěry a jejich uplatnění v praxi by neměly být obětovány ideologickým postojům, které WHO prezentuje,“ uvedl Šebek s tím, že navzdory názoru WHO už probíhají jednání o dodávkách vakcíny do USA, Japonska či Velké Británie.

Zmíněný projekt je jedním z řady dalších, jež PMI provádí mimo svět tabáku a nikotinu. „Naše společnost v minulém roce kapitálově vstoupila do tří firem z farmaceutického odvětví ve Velké Británii, Dánsku a v USA, a hodlá je dále rozvíjet. Soustřeďujeme se na oblast zdravého životního stylu a zdraví. Cena za tyto společnosti činila 2,2 miliardy dolarů,“ uvedl Šebek s tím, že při vývoji a výrobě produktů mohou být prospěšné zejména vědecké poznatky a zkušenosti z oblasti inhalace.

Zacíleno na smoke free

Tyto investice do oblasti zdraví a životního stylu pomáhají firmě diverzifikovat výrobní program. Do roku 2025 plánuje, že „ne-nikotinové“ výrobky budou představovat alespoň jednu miliardu dolarů čistého zisku a polovinu jejího podnikání. Dle Šebka tak jednoho dne PMI skutečně bude moci opustit svět cigaret, což je její strategický cíl.

Také proto se zaměřuje na přesun kuřáků k méně rizikovým nikotinovým alternativám. Mylnou představou o rizicích kouření často je, že nejnebezpečnější složkou cigarety je nikotin. Jedna z expertek společnosti PMI Gizelle Bakerová přitom zdůraznila, že ve skutečnosti jsou nebezpečné právě toxické látky obsažené v cigaretovém kouři, které mohou následně souviset se vznikem některých nemocí. Klíčová je tedy eliminace spalování.

Od roku 2008 proto společnost PMI investovala v úhrnu zhruba devět miliard dolarů do vývoje a inovace takzvaných bezdýmných nikotinových výrobků (smoke free). Momentálně její zařízení na zahřívaný tabák IQOS užívá po celém světě přes 20 milionů lidí, z nichž valná část odložila klasické cigarety; v Česku je údajně více než půl milionů uživatelů.

Princip je takový, že elektronická jednotka zahřívá tabák v náplni připomínající zkrácenou cigaretu, a to na teplotu zhruba do 320 stupňů Celsia, což znamená, že tabák nehoří a nedochází k jeho spalování. Nahříváním se z tabáku uvolňuje aerosol spolu s nikotinem, který má od kouře zásadně odlišné složení s významně sníženým množstvím škodlivých látek. Ověřit a přenést tento jednoduchý princip do spolehlivé a uživatelsky uspokojivé technologie, navíc ověřené vědeckými daty o nižší toxicitě ve srovnání s cigaretami ke kouření, vyžadovalo značné investice a mnohaletou práci několika stovek expertů a vědců ve výzkumném centru společnosti ve švýcarském Neuchatelu.

Další alternativy kouření

Vedle zařízení IQOS má PMI ve svém portfoliu také elektronickou cigaretu IQOS VEEV s technologií MESH. Je určena pro uživatele, kteří dávají přednost zařízením pro vaping. Produkt byl též navržen a vědecky testován ve Švýcarsku. Oproti výrobku IQOS na zahřívání tabáku funguje na principu odpařování e-liquidu obsahujícího nikotin. Na rozdíl od tradičního systému knotu a spirálky používaného v běžných e-cigaretách je tady žhavicí tělísko v neustálém kontaktu s e-kapalinou v náplni. Digitální ovládání monitoruje hladinu e-liquidu a vypne zařízení, pokud klesne příliš nízko. Tím se eliminuje přehřívání žhavícího tělíska a uvolňování nežádoucích škodlivin, což je obvyklým nedostatkem elektronických cigaret bez kontroly teploty.

Bezdýmné výrobky jsou nyní dostupné na 71 trzích po celém světě. PMI si v rámci své vize budoucnosti bez kouře klade za cíl, aby do roku 2025 přešlo na nové bezdýmné alternativy nejméně 40 milionů dospělých kuřáků.

Podobně ambiciózní plán nazvaný Evropský plán boje proti rakovině letos představila také Evropská unie. Jejím cílem je snížit počet případů rakoviny. Každý rok si 2,7 milionu Evropanů vyslechne, že mají rakovinu. Podle EU lze přitom 40 procentům případů předejít. Jedním z cílů je tak do roku 2040 snížit počet kuřáků v Evropě ze současných 25 procent na pět.