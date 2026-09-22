Jedním z prvních zájemců, kterého ráno zastihlo přímo před vstupem do budovy centrální banky, byl sběratel z Tábora. Ten čekal na bankovku dvacet hodin. „Mám to už spočítané, čekám tu pravidelně vždycky na všechno. Baví mě to, je to adrenalin být první,“ hlásil po noci strávené na skládací židličce.
Bankovky s jedním z nejnižších čísel ukořistila parta šesti čekajících, která chodí vždycky, když ČNB vydává něco speciálního. „Je fajn, že to letos není v zimě a nemrzne,“ říkají vytrvalci, kteří přišli už v deset večer a střídali se tak, aby se každý alespoň chvíli mohl vyspat.
„Nemohl jsem dospat, jsem vzhůru od tří. Udělal jsem si do termosky čaj a vyrazil až nad ránem,“ říká dvacátník Dan, který před otevřením seděl na rohu ulic Na příkopě a Nekázanky.
Jen o kousek dál sedí paní Dana, která přijela z Benátek nad Jizerou, vstávala ve čtyři. Do fronty se dostala někdy kolem šesté – a to už dav sahal až do poloviny Nekázanky. I ta si s sebou přivezla skládací židli. „Nejsem nadšenec do sbírání bankovek, ale beru to jako investici,“ řekla s úsměvem redaktorce iDNES.cz.
Další čekající – Honza a Klára – se kvůli bankovce seznámili, poznali se v tramvaji podle nezbytných židliček. Oba čekají poprvé, pověřili je příbuzní. „Už do toho ale myslím nikdy nepůjdeme,“ shodli se.
Mezi nadšenci bylo ale i dost překupníků, kteří si čekáním ve frontě přivydělávají. Reportérka iDNES.cz oslovila několik lidí, kteří se odmítali vyjadřovat s tím, že to mají zakázané. Někteří už kupce mají. Už před několika týdny si je sehnali přes internetové bazary. Tam se od začátku září bankovky v předprodeji nabízely za přibližně sedm tisíc korun. Aktuální ceny jsou o něco nižší – nabídky začínají na 6300 korunách.
Fronta měřící stovky metrů se vinula v úterý ráno i centrem Brna, kde moravští zájemci oblehli pobočku ČNB v Rooseveltově ulici. „Čekám tady od půl třetí, to nás tady bylo asi dvacet. Ve čtyři to už začalo více přibývat, to nás bylo padesát,“ řekl jeden z čekajících Jiří Padal. Pětitisicikorunu si chce schovat.
„To jsem nečekal, jedu sem sto kilometru od Dačic,“ dodal Zdeněk Hochman, který byl před půl osmou ke konci zhruba 400 metrů dlouhé fronty, v níž čekala odhadem tisícovka lidí.
Pro sběratele i milovníky historie
Česká národní banka vydala bankovku v nominální hodnotě 5 tisíc korun vzoru 2023 se speciálním stříbrným přítiskem s barevnými efekty a portréty Masaryka. Emise připomíná 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, která byla první samostatnou centrální bankou Československa. K dispozici je pouze 200 000 kusů a zájemci je mohou získat pouze přímo na pokladnách poboček ČNB v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě výměnou za hotovost.
Česká národní banka vydává oficiální pamětní bankovky teprve od roku 2019, předtím jí to zákon neumožňoval. Do současnosti si numismatici mohli pořídit trilogii s názvem „Budování československé měny“. Stokoruny s motivem Aloise Rašína (2019), Karla Engliše (2022) a Viléma Pospíšila (2026) vydala ČNB v nákladech po 20 tisících kusech. S těmito pamětními bankovkami není možné platit v obchodech.
Naopak se sérií oběžných bankovek s přítiskem je možné i platit, přestože to pravděpodobně nikdo ze šťastných majitelů zkoušet nebude. Vydávány jsou ve vyšším nákladu po 200 tisících kusech. Ke stému výročí měnové odluky od Rakouska-Uherska byla v roce 2019 vydána stokoruna s přítiskem „ČNB 1919 100 let 2019“ a logem ČNB. Naposledy před třemi lety si nadšenci mohli pořídit tisícikorunu ke třicátému výročí vzniku samostatné české koruny. Ta obsahuje přítisk s motivem historického bankovkového kolku z roku 1993. Nejnovější kousek je tak výrazně dražší, přesto vzbudil veliký zájem.
„Vydáním této výroční bankovky si připomínáme sto let od zahájení činnosti Národní banky Československé, která položila základy moderního centrálního bankovnictví na našem území. Věřím, že zaujme nejen sběratele, ale také lidi, kteří se zajímají o historii naší měny a českého bankovnictví,“ říká členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.
Výroční bankovka má stejné rozměry, výtvarné zpracování i ostatní parametry jako běžně obíhající bankovka 5 000 Kč vzoru 2023 a je zákonným platidlem v České republice. Od standardní bankovky se odlišuje speciálním přítiskem vytvořeným aplikací fólie s nanoefekty technologií horké ražby.
Fólie je provedena ve stříbrném metalickém designu s proměnlivými barevnými efekty, které se mění podle úhlu pohledu a dopadu světla. Hlavním motivem nanostruktury je slavnostní logo ČNB k 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, jehož autorem je akademický malíř a autor písma na českých bankovkách Jan Solpera.
Součástí přítisku jsou také dva portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky ČNB věnované tomuto výročí.
Zájemci si budou moci na pokladnách zakoupit také unikátní přebal určený k uložení výroční bankovky. Vyrobeno jich bylo 30 000 kusů. Přebal v ceně 100 Kč včetně DPH bude k dostání na stejných pokladnách, a to v maximálním počtu jednoho kusu na osobu.
Výměna výročních bankovek bude probíhat stejně jako běžná hotovostní operace na pokladně ČNB. Pracovníci pokladen ověří pravost a platnost předložených bankovek a následně vydají odpovídající počet výročních bankovek s přítiskem.
Základní informace k výroční bankovce