Vedra zvedla poptávku po zmrzlinách, prodeje se zvýšily o desítky procent

„Rozhodně pozorujeme výrazný nárůst poptávky po zmrzlinách s opětovným příchodem vysokých teplot. V mezitýdenním srovnání se jedná o nárůst přibližně o 40 až 50 procent,“ řekla spoluzakladatelka a ředitelka společnosti Nanooky Lenka Klusoňová.
V červenci podle Klusoňové naopak zájem ve srovnání s typickými letními dny klesl o 30 až 35 procent. „Zajímavé však bylo, že zatímco prodeje ovocných sorbetů klesly výrazněji, smetanové zmrzliny si udržely stabilnější odbyt, protože zákazníci je vnímají spíše jako dezert než osvěžení,“ doplnila. Obchodní řetězec Lidl v červenci častěji nabízel slevy na zmrzliny, zájem byl ale i tak nízký, uvedla mluvčí Eliška Froschová Stehlíková.
V řetězci Billa je zájem o zmrzliny proti předchozím chladnějším týdnům o pětinu vyšší. Na prodejích se podle mluvčí Dany Bratánkové z 80 procent podílejí nanuky s čokoládovou polevou a zmrzliny v kornoutu. „Druhou příčku v prodejích pak drží balení zmrzlin ve vaničkách a na třetím místě jsou rodinná multipack balení,“ řekla. Sorbety se podle ní na prodejích zmrzlin podílejí jednotkami procent. V Globusu je pak poměr mezi prodeji mléčných zmrzlin a sorbetů 60 ku 40, řekla mluvčí Aneta Turnovská.
Zájem je i o zmrzlinovače
Nejvíce zmrzlin se podle online supermarketu Košík.cz prodá v červnu. „Přes prázdniny tráví lidé volné dny na výletech a dovolených. Zmrzliny a nanuky nakupují častěji venku a ani horké počasí tak často nedokáže převýšit červnovou poptávku,“ uvedl Jiří Vávra, specialista na mražené zboží v Košíku.
Zmrzliny řetězce často prodávají i pod svými privátními značkami, třeba v Kauflandu je to více než třetina sortimentu. V případě sorbetů vede příchuť jahoda, mango a kiwi, ze smetanových zmrzlin jsou nejoblíbenější vanilka, pistácie a slaný arašíd, řekla Klusoňová. Zájem podle ní roste třeba také o zmrzliny bez přidaného cukru.
Podle obchodníků rostou také prodeje zmrzlinovačů, například v Datartu teď v srpnu meziročně téměř o pětinu. „V počtu prodaných kusů stále vedou zmrzlinovače s chladicí nádobou, ale trendem jsou modely s vestavěným kompresorem, což potvrzuje i průměrná prodejní cena zmrzlinovačů,“ uvedla mluvčí Datartu Petra Psotková. Za zmrzlinovač podle ní zákazníci letos utrácejí průměrně asi 2500 Kč.
Osvěžit se Češi chtějí také domácím ledem, podle online srovnávače Heureka zájem o výrobníky ledu mezitýdenně stoupl asi o 18 procent, e-shop Alza pak proti uplynulým chladnějším dnům eviduje několikanásobně vyšší poptávku. Na online tržišti Allegro je aktuálně zájem o výrobníků ledu meziročně vyšší o 60 procent, v případě zmrzlinovačů nárůst činí 20 procent.