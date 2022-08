Žádných 16 tisíc, stát pošle lidem jen 2000 korun na elektřinu. Podpora na plyn a vytápění zřejmě nebude

„Ve čtvrtek a pátek nám zástupci ministerstva průmyslu jasně řekli, že na podporu letos půjde jen asi deset miliard korun, a to pravděpodobně jen pro elektřinu a plošně. Pokud to tedy vydělíme odběrnými místy, vychází to na nějaké dva až dva a půl tisíce na jednoho,“ řekl HN dobře informovaný zdroj s tím, že se nastavení může změnit ještě na jednání vlády. Tu samou informaci listu potvrdili pod podmínkou anonymity i dva další účastníci jednání.

Až dosud přitom ministři včetně premiéra opakovaně ujišťovali, že příspěvek ve výši až šestnáct tisíc uvidí lidé ve snížených zálohách už v podzimním vyúčtování. Tyto informace dál odběratelům slibuje i web ministerstva průmyslu.

Připravovaný tarif má začít fungovat od začátku topné sezony letos na podzim. Zákon, který ho zavádí, v pondělí podepsal prezident Miloš Zeman. Znění zákona však upravuje jen obecný princip toku peněz od státu k domácnostem. Detaily má upravit vládní nařízení, které by mělo podle ministra průmyslu Jozefa Síkely vzniknout v průběhu srpna. Na něj se ministr po dotazu HN odkázal i po dotazu na letošní dvoutisícovou výplatu.

Do té doby tak definitivně jasno nejspíš nebude. Podle mluvčího ministerstva průmyslu Vojtěcha Srnky je příspěvek na elektřinu jen jednou z variant. „Na elektřinu je připojena každá domácnost, my bychom tedy takto mezi ně schválenou částku rozdělili a pomohli jim tak se zvýšenými cenami všech energií,“ říká s tím, že by takto na příspěvek dosáhli například i ti, kdo využívají tuhá paliva.

Podle Síkely by lidé slibované peníze nakonec dostat měli. „Počítám s tím, že na pomoc domácnostem s vysokými cenami energií poskytne vláda původně schválenou částku, která se nebude snižovat. Tedy 27 miliard prostřednictvím úsporného tarifu na plyn a elektřinu, 3,6 miliardy na pomoc těm, kteří vytápí v domácích kotelnách, a deset miliard na pomoc těm, kteří mají vytápění zajištěno z centrálních tepláren,“ napsal HN ministr.

Ceny za energie raketově rostou

To, že ceny za elektrickou energii a plyn narostou i několik desítek tisíc korun, ukazují čtyři modelové příklady, které si redakce MF DNES nechala exkluzivně zpracovat od dvou společností.

Výpočty skupiny Centropol a Ušetřeno.cz jsou téměř totožné a ukazují, že nejvyšší nárůst zažije čtyřčlenná domácnost v rodinném domě. První modelová domácnost, která plynem ohřívá vodu, topí a vaří na něm, elektřinu využívá jen pro svícení a napájení běžných spotřebičů (sazba D02d při průměrné roční spotřebě elektřiny 3,0 MWh a plynu 15 MWh), si za elektřinu připlatí o 14 157 korun více. U plynu pak o 11 798 korun více než před navýšením cen v roce 2021. Druhá modelová domácnost má podobný scénář.

Čtyřčlenná rodina, která elektřinu využívá pro svícení, vaření, napájení běžných spotřebičů a ohřev vody a topí plynem (sazba D25d, průměrná roční spotřeba elektřiny 5,5 MWh a plynu do 10 MWh) za elektřinu ročně zaplatí o 15 972 korun více než v roce 2021, u plynu je nárůst o 7 865 korun. Čtyřčlenná rodina v bytě pociťuje zvýšení ročních nákladů u elektřiny o 11 035 korun, a kdo navíc vaří na plynu, musí počítat v roce 2023 s dalším navýšením přibližně o 1 400 korun oproti roku letošnímu.